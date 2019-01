DOBRÁ - Během letní přestávky došlo k rekonstrukci fotbalového hřiště.

Ilustrační snímek je ze zápasu I. A třídy Staré Město-Dobrá. Uprostřed bojuje kapitán Dobré Kamil Zícha | Foto: Robert Schedling

Fotbalisté Dobré na jaře po několika letech opustili I. A třídu a v nové sezoně budou hrát v I. B třídě - skupině D. V Dobré sestup ovšem v žádném případě nepřijímají s hořkostí či rozpaky, ale spíše jako pozitivní impuls. V tomto duchu se především snaží myslet do budoucna a vytvořit kvalitní podmínky především s ohledem na mládežnická družstva. Kdo znal stav hrací plochy v Dobré, byl by dnes zcela jistě překvapen její kvalitou.

V Dobré provedli rekonstrukci hrací plochy, při které se mimo profesionální firmy činili také někteří nadšenci, kteří vydatně pomohli s touto navýsost potřebnou úpravou. Brankář Dobré Pavel Baran podotýká: „Trávník v takovém stavu, jako je dnes, v Dobré dlouho nepamatuji. Skrývá se za tím opravdu veliký kus poctivé práce a pro náš oddíl to představuje i nemalé finanční prostředky, ale výsledek stojí za to. Je to však pouze první krok. Pokud bychom chtěli udržet plochu v současném stavu, je třeba pravidelnou údržbu, což představuje určité náklady. Osobně věřím, že nám pomohou jednak sponzoři, ale také Obecní úřad v Dobré. Je pravda, že především pro ty nejmenší je kvalitní plocha velmi důležitá,“ řekl Baran.

A na mládeži chce Dobrá v budoucnu stavět. Celý fotbalový oddíl v Dobré v tuto chvíli registruje přibližně 140 sportovců. Z tohoto počtu je ale téměř 90 hráčů do 18 let. A dalších dvacet dětí v rozmezí od 4 do 9 let působí v přípravce.

Počty dětí v mládežnických kategoriích zaznamenaly v uplynulém období nárůst a to svědčí jednak o velmi dobré a obětavé práci mládežnických trenérů Kamila Klimundy, Romana Valného a jejich spolupracovníků, ale především o narůstajícím zájmu dětí o fotbal v Dobré.

„Opravdu nás těší tak velký zájem mládeže. Snažíme se jít touto cestou a i družstvo mužů stavíme především na odchovancích a hráčích majících vztah k Dobré. K mužstvu přišel nový trenér a díváme se do budoucna. Chtěli bychom zkonsolidovat kádr a celkově zlepšit podmínky fotbalového oddílu v Dobré, což představuje nejen kvalitní vybavení a hrací plochu, kterou mimochodem slavnostně otevřeme v září, ale také bychom rádi různými formami více vtáhli občany Dobré do dění ve fotbalovém oddíle. Fotbal je přece jen fenomén a sport číslo jedna, a to by mělo platit i v Dobré. V létě se okolo doberského fotbalu vytvořila skupina lidí, kterým minulý stav věcí nebyl lhostejný a jsem rád, že již nyní jsou zřetelně vidět určité pokroky. Nezastírám, že bychom uvítali i větší podporu obce. Budeme v tomto směru se zastupiteli více komunikovat a naším cílem je vzájemně si vyhovět. Věřím, že nastolený trend bude pokračovat,“ řekl předseda fotbalového oddílu v Dobré Boleslav Otipka.

Je třeba dodat, že s ohledem na rekonstrukci hrací plochy odehrají všechna mužstva Dobré svá utkání na počátku sezony na hřištích soupeřů. Poprvé na nové ploše budou hrát v Dobré 22. září, kdy v 9.30 hodin hrají žáci proti Václavovicím, následně pak od 13.45 hodin dorostenci s Havířovem a fotbalová sobota vyvrcholí v 16 hodin utkáním mužů proti Suchdolu nad Odrou.

Muži Dobré se na novou sezonu pečlivě připravili. Ze sestupujícího kádru své působení v Dobré ukončili především defenzivní hráči, jako zkušený Eduard Stanczak, mladý Jakub Uherek, Martin Rojíček a Tomáš Zářický. „Letní přípravné období bylo sice narušeno zraněními, nemocemi či dovolenými, ale i přes svou krátkost byla příprava dostatečně intenzivní a kvalitní. Všichni hráči, včetně nově příchozích, v přípravném období pracovali velice dobře, což se následně projevilo i v přípravných utkáních,“ řekl k průběhu letní přípravy nový trenér mužského týmu v Dobré Tomáš Zářický.

Z Dobré se ale nejen odcházelo. Je třeba zmínit především příchod Přemysla Bednárka z Nošovic. Dalšími staronovými tvářemi jsou Aleš Bonk a Michal Imričko, dále Adam Javorek a v neposlední řadě nadějný brankář Ondřej Glogar. Ve čtyřech přípravných utkáních před novou sezonou si Dobrá vedla se střídavými úspěchy, prioritou však bylo především zvládnutí nových prvků v ofenzivní činnosti, jelikož právě ta v minulosti nebyla chloubou fotbalistů z Dobré.

Nejlepšími střelci v přípravných zápasech byli oba útočníci. Ve velmi dobrém světle se ukazují devatenáctiletý Ivo Papřok se šesti brankami a rychlonohý útočník Dušan Šmahaj, který vstřelil tři branky. Jediným stínem přípravy je obnovené zranění ofenzivního záložníka Jana Velčovského, který s velkou pravděpodobností celý podzim nezasáhne do hry.

Cíle doberského celku pro sezonu jsou jasné, jak již bylo řečeno předsedou oddílu Boleslavem Otipkou. Pokusit se atraktivní hrou více přitáhnout diváky do hlediště, konsolidovat kádr a pokračovat v nově nastoupené cestě.