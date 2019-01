Jeseník, Frýdek-Místek - Dlouhotrvající zimní období skončilo i pro dorostence Moravskoslezské divize a vedoucí celek tabulky – mužstvo z Frýdku-Místku konečně zahájilo svou jarní pouť za vytouženým postupem do druhé nejvyšší dorostenecké soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Kešelák

První překážkou v jejich cestě byl nebezpečný celek z Jeseníku, který doposud bodoval hlavně na domácí půdě. Proto také svěřenci trenérské dvojice Miroslav Onufer – Martin Rojíček nechtěli ponechat nic náhodě a pro první úspěšný jarní vstup udělali maximum.

FK Jeseník – Fotbal Frýdek-Místek 0:2 (0:2)

O tom, že se utkání bude hrát na nedaleké umělé trávě v Mikulovicích, se dozvěděli Frýdečtí v týdnu před samotným utkáním. Proto také trenéři zareagovali a vymohli si na vedení, aby poslední dva tréninky mohli absolvovat na umělce v Novém Jičíně. „Touto cestou bych chtěl vedení klubu moc poděkovat, protože vyjma šesti utkání v přípravném období nemáme s tímto povrchem žádné zkušenosti. Věděli jsme také, že hřiště je extrémně úzké, proto jsme i tréninky absolvovali na upravené šířce hřiště. To všechno se nám v utkání zúročilo,“ zahájil své po zápasové hodnocení trenér Onufer.

Samotné utkání začalo velkou šancí maximálně koncentrovaného celku hostí již v první minutě, kdy Chýlek zprava odcentroval a před vybíhajícím gólmanem hostí Winklerem vystřelil Juřica. Domácí s velkou dávkou štěstí první závar před svou svatyní odvrátili. Také domácí se dostali na dostřel Lužného branky v 10. minutě, kdy zbytečně zahrál před šestnáctkou rukou Slavík. Z následného přímého kopu domácí kapitán Minka bombou jen lehce otřel pravou tyč frýdecko-místecké branky. V 15. minutě se poprvé v utkání měnilo skóre. Brankář Lužný dalekonosným výkopem vyslal do brejku Papřoka, jehož přetažený centr z pravé strany s přehledem zakončil Juřica. Druhou a uklidňující pojistku přidal ve 24. minutě Papřok, který z trestného kopu krásně obstřelil zeď. Od těchto chvil hráli hosté partii, kterou měli plně ve své moci a zbytek prvé půle s přehledem kontrolovali.

Také druhý poločas zahájili mladí valcíři náporem. V 52. minutě Juřica zleva centroval, Šigut v hodně dobré pozici však branku netrefil. Tentýž hráč se prezentoval v 58. minutě pěknou dalekonosnou střelou, Winkler konečky prstů vyrážel na roh. Domácí zahrozili v 69. minutě, kdy po pěkné kombinaci středem obrany musel Lužný včasným vyběhnutím ve spolupráci s Křivou hasit hrozící nebezpečí. Hned z protiútoku zahodil největší šanci utkání oslavenec Vokoun (v den zápasu slavil osmnáctiny), který úplně osamocen před brankářem trefil pouze jeho nohy. V 75. minutě střídající Němec dlouhým autovým vhazováním do šestnáctky domácích našel Kohuta, jeho hlavičku opět s vypětím všech sil vyškrábl Winkler na rohový kop.Zbytek utkání se i díky častým oboustranným střídáním pouze dohrával, domácí se nezmohli na žádný závěrečný tlak a hosté hráli pouze to, co potřebovali.

Spokojený trenér Onufer uzavřel své hodnocení utkání takto: „Podali jsme velice kvalitní a kolektivní výkon. Především pak po taktické stránce. Za první poločas nemám svým svěřencům prakticky co vytknout, hráli přesně to, co jsme si řekli. Druhá půle již nebyla z naší strany tak oslnivá, nicméně, nepustili jsme domácí do žádné vyložené šance a zápas dohráli prakticky bez větších problémů. Jsem rád, že jsme první utkání zvládli a doufám, že v sobotu (5. března od 10.15 hodin, pozn. redakce) ve Stovkách tento náš kvalitní výkon zopakujeme i proti Zábřehu. Závěrem bych chtěl také poděkovat i všem rodičům, kteří neváhali obětovat prakticky celou sobotu a udělali nám v samotném utkání pěknou diváckou kulisu,“ řekl Onufer.

Frýdek-Místek: Lužný – Slavík, Dvořák, Tesař, Křiva – Papřok, Kohut, Šigut (74. Vojkovský), Juřica – Chýlek (78. Slota), Vokoun (71. Němec). (jb)