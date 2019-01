Region – O víkendu v našem kraji pokračují dalšími zápasy krajské fotbalové soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Fincentrum krajský přebor mužů

Série šesti vítězných zápasů v řadě vynesla fotbalisty Frýdlantu nad Ostravicí již na šestou příčku průběžné tabulky krajského přeboru. V minulém týdnu svěřenci trenéra Josefa Slámy vyhráli 3:0 na horké janovické půdě. „Domácí si v prvním poločase vypracovali dvě slibné příležitosti, které naštěstí zlikvidoval náš brankář Jež. Ten zachytal výborně. Druhou část druhé půle jsme byli již lepší. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Když nám byla ale vyloučen Mandičák, tak jsme se o výsledek strachovali,“ vrátil se ještě k minulému kolu Sláma. Frýdlantští nastoupí zítra odpoledne před vlastními fanoušky, když hostí tým Bohumína (9. místo). „Soupeře jsem již viděl hrát. Je to houževnatý soupeř, určitě nás čeká těžká práce. Našim cílem je ale vyhrát a pokračovat v naší vítězné sérii,“ přeje si frýdlantský kouč.

Janovice mají naopak úplně jiné starosti, než jejich rival z Frýdlantu. Janovičtí totiž na vítězství čekají již čtyři kola. „Ono je to pořád dokola to samé. Po herní stránce to není špatné, ale bohužel nedáváme šance. Hlavně ty za stavu nula nula. Pak se nemůžeme divit, že ty body ztrácíme,“ smutnil janovický trenér Miroslav Onufer. Jeho svěřenci se zítra představí v Krnově, který je momentálně na druhém místě tabulky. Na podzim Janovice tohoto soupeře zdolaly nejtěsnějším rozdílem 1:0. „Teď bude ale role zcela obrácená. Domácí musí, my naopak nemáme co ztratit. Bohužel nebudeme sice v kompletním složení, ale budeme se snažit nějaký ten bod z Krnova vydolovat,“ přeje si Onufer.

Krajský přebor, 25. kolo

Sobota 14. května

Český Těšín – Jakartovice 16.30, Petřkovice – Rýmařov 16.30, Opava 2004 – Frenštát p. R. 16.30 (hřiště – Velké Hoštice, tráva), Dětmarovice – Čeladná 16.30.

Neděle 15. května

Oldřišov – Hradec n. Mor. 16.30, Pustá Polom – Háj ve Slezsku 16.30, Krnov – Janovice 16.30, Frýdlant n. O. – Bohumín 16.30.

I. A třída, skupina A

V nesmírně vyrovnané druhé polovině tabulky dělí celky Vratimova a Štěpánkovic jediný bod. „Náš dnešní soupeř, stejně jako my, bojuje o záchranu a jistě bude chtít na domácím hřišti bodovat. Očekáváme těžké utkání, které by mohlo být na jaře pro nás jedno z klíčových. V posledních čtyřech utkáních jsme dokázali bodovat a totéž chceme i v neděli. Věřím, že to svou kvalitou a vůlí zvládneme a posuneme se v tabulce do klidnějších vod. Kvůli zraněním musíme udělat nucené změny v sestavě, ale kádr máme dostatečně široký na to, abychom se poprali o dobrý výsledek,“ jsou slova vratimovského trenéra Vladana Pražáka.

I. A třída, sk. A, 21. kolo

Sobota 14. května

Ludgeřovice – Velké Hoštice 16.30, Krásné Pole – Slavkov 16.30.

Neděle 15. května

Mokré Lazce – Bolatice 16.30, Slavoj Bruntál – Polanka 16.30, FC Bílovec – Šilheřovice 16.30, Štěpánkovice – Vratimov 16.30, Kobeřice – Bohuslavice 16.30.

I. A třída, skupina B

Po suverénní výhře fotbalistů Brušperku ve Vlčovicích v minulém kole, by si domácí fotbalisté jistě rádi připsali další body v duelu se Starým Městem. „V důležitém utkání hostíme soupeře, jehož poslední výsledky budí respekt. Ovšem v naší situaci si nemůžeme dovolit doma ztrácet. Od první minuty budeme hrát útočně a samozřejmě chceme vyhrát,“ optimisticky konstatuje tajemník domácího týmu Svatopluk Slovák.

I. A třída, sk. B, 21. kolo

Sobota 14. května

Heřmanice – Raškovice 16.30, Veřovice – Vlčovice 16.30, Brušperk – Staré Město 16.30, Stonava – Smilovice 16.30, Šenov – Bystřice 16.30, Horní Suchá – Stará Bělá 16.30.

Neděle 15. května

B. Albrechtice – Karviná B 16.30.

I. B třída, skupina C

Těžké chvíle zažívá v probíhajícím ročníku fotbalový celek z Hnojníku. Válčí totiž o holou záchranu, na což z předchozích let vůbec nebyl zvyklý. Tým trenéra Mariana Kuczyńského je s 21 body předposlední. Na podzim uhrál Hnojník sedm bodů za dvě vítězství a jednu remízu. Náladu si fotbalisté Hnojníku zlepšili minulý týden, kdy na svém trávníku přemohli 2:1 ohrožené Mosty u Jablunkova. „Soupeř hrál v deseti, a přesto byl lepší. Vůbec se nám nedaří, citelně postrádáme některé zraněné nebo distancované hráče,“ posteskl si trenér Marian Kuczyński. Duel s Mosty nedohrál Kušnirák, jenž byl v závěru po druhé žluté kartě za svou oslavu gólu vyloučen. „Byla to klukovina, co udělal. Je to jeho druhá červená karta během několika kol, opět nám bude chybět. Doufám, že zkušení hráči se už konečně probudí a pomohou naše mužstvo dovést k záchraně,“ věří Kuczyński.

Na hřišti v Chlebovicích se podruhé v jarní části sezony představí juniorka Frýdku-Místku. Favorit utkání je předem daný, vítězství se od vedoucího týmu soutěže směřujícího vstříc postupu do I. A třídy očekává. Jablunkov vyhrál první tři jarní zápasy a dostal se do klidu a pohody. Nyní jsou už obě ta tam. Poslední čtyři zápasy proti relativně slabším celkům mužstvo nezvládlo, v souboji s Dobrou, proti níž nastoupili Jablunkovští oslabeni, už na nich byla patrná deka. Teď má Spartak před sebou těžkou sérii, utká se s Frýdkem-Místkem, Vendryní, Dolní Lutyní, Mosty u Jablunkova a Nýdkem. „Věřím, že se dáme dohromady a v těžkých zápasech uhrajeme nějaké body, jimiž potvrdíme své setrvání v soutěži,“ doufá záložník Spartaku Daniel Delina.

Fotbalistům Mostů u Jablunkova se v letošní sezoně příliš nedaří. Na podzim jejich výsledky nebyly kdovíjaké, a ani na jaře to není o mnoho lepší. Doma bodují, ale na hřištích soupeřů se jim příliš nevede. Posledně prohráli 2:1 v Neborech. V sobotním domácím zápase se střetnou s Těrlickem, které stejně jako Mosty usiluje získat jistotu záchrany v soutěži. Oba týmy mají dvaadvacet bodů, vítěz se přiblíží záchraně zase o něco více. „Hrajeme dobře, ale bohužel nedáváme góly. To je náš největší problém, jenž nás letos neustále provází. Máme dostatek šancí na to, abychom nastříleli tři čtyři góly a brali body, ale my to nedokážeme a pak zápas prohrajeme. Kdybychom to dovedli, v tabulce bychom se pohybovali úplně někde jinde,“ tvrdí trenér Mostů Pavel Vavřač.

I. B třída, sk. C, 21. kolo

Sobota 14. května

Frýdek-Místek B – Jablunkov 16.30 (hř. Chlebovice), Dolní Datyně – Sedliště 16.30, Oldřichovice – Hnojník 16.30, Mosty – Těrlicko 16.30, Vendryně – Dobrá 16.30.

Neděle 15. května

Hrádek – Dolní Lutyně 16.30, Nebory – Nýdek 16.30.

I. B třída, skupina D

Staříč na jaře ještě neokusil hořkost porážky a svou neporazitelnost bude chtít jistě potvrdit i v dnešním střetnutí s Jakubčovicemi. „Opět nás v domácím prostředí čeká těžký soupeř, který momentálně figuruje na třetím místě tabulky. Proto se pokusíme hájit nerozhodný stav z úvodu utkání a věřím, že jej uhájíme až do konce. Určitě by to byl pro nás zlatý bod,“ prozrazuje defenzivní taktiku vedoucí mužstva Jiří Laža.

Plných osm kol čekali fotbalisté Fryčovic na plný bodový zisk. Dočkali se až v minulém týdnu, kdy na domácím hřišti porazili hladce 3:0 tým Starého Jičína. Svěřence nové trenérské dvojice Roman Konečný a Lukáš Baran nečeká v zítřejším odpoledni nic lehkého. Fryčovice totiž zajíždí na půdu čtvrtého Lichnova. Ale ani domácí celek není v úplné pohodě, když v posledních třech zápasech nezískali ani bod.

Jiskřičku naděje na záchranu krajské soutěže ještě třímají fotbalisté Kozlovic. Ti v minulém týdnu prohráli na hřišti v Jakubčovicích 0:4. Nyní se Kozlovičtí představí domácím příznivcům, a to v neděli od 16.30 hodin proti průběžně šestému Jeseníku nad Odrou. (zd, rom, sch)

I. B třída, sk. D, 21. kolo

Sobota 14. května

Staříč – Hájek a Synové 16.30, Suchdol n. O. – Starý Jičín 16.30.

Neděle 15 května

Lichnov – Fryčovice 16.30, Odry – Nový Jičín B 16.30, Kateřinice – Tichá 16.30, Kozlovice – Jeseník n. O. 16.30, Libhošť – Petřvald n. Mor. 16.30.

ZDENĚK ŠRUBAŘ

ROMAN BASELIDES

ROBERT SCHEDLING