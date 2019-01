Dobratice - Druholigové fotbalistky z Dobratic zahájily přípravu na jarní část soutěže již v sobotu 5. ledna.

Ilustrační foto | Foto: archiv klubu

„Tréninky jsme měli třikrát týdně. Dvakrát v týdnu jsme jezdili na umělou trávu do Českého Těšína a jednou pak probíhal trénink v tělocvičně. Koncem února pak holky absolvovaly kondiční soustředění na Ostravici, kterého se zúčastnilo čtyřiadvacet hráček,“ řekl k přípravě mužstva trenér Jakub Melár.

Dobratické ženy sehrály během zimní přestávky několik přípravných střetnutí. V nich se již musely obejít bez dvou klíčových hráček Kamily Dětské a Evy Zámečníkové, které v zimě odešly do rakouského Lilienfeldu. „Navíc se s týmem nemůže připravovat Štefková, která je po plastické operaci kolene a nyní ji čeká dlouhodobá rehabilitace. S Kuhovou a Horváthovou ukončil klub předčasně hostování. Nově se k nám připojily naděje Parancová, Sikorová a Michaláková. Po více než roční zdravotní přestávce se do přípravy ještě zapojila Dybová, ale největší naší jarní posilou by měl být po třech dlouhých letech návrat Brantálové,“ vypočítal zimní změny v kádru trenér Jakub Melár. „Co se týče našeho cíle, tak bychom chtěli na konci soutěže figurovat do třetího místa, které nám zaručuje účast ve druhé Moravské lize žen i v příštím roce,“ řekl k cíli dobratického mužstva Melár.

Výsledky Dobratic v přípravě:

1. DFC Hlučín (1. liga) – Dobratice 7:1

Sestava: Skočovská – Krpcová, Brantálová, Dunová, Stabravová, Orečná, Veselá, Zámečníková, Čuboňová, Spratková, Dybová, Skočková, Šmídová.

Na úvod zimní přípravy se Dobratice střetly s ligovým Hlučínem. „K tomuto utkání jsme nastoupili v oslabené sestavě a s řadou nových tváří. Zápas se hrál na umělé trávě, na kterou nejsem zvyklí. Naši jedinou branku vstřelila Šmídová,“ hodnotil úvodní letošní vystoupení trenér Dobratic Jakub Melár.

Valašské Meziříčí – Dobratice 1:3

Sestava: Skočovská – Školová, Stabravová, Skočková, Fischbachová, Brantálová, Uhrová, Spratková, Veselá, Šmídová, Trozsok, Dunová, Sikorová, Goluchová.

Hostující hráčky byly po celé střetnutí lepší. O první branku utkání se postarala hostující Veselá, která zužitkovala výborně zahraný přímý kop Spratkové. Těsně před přestávkou zvyšovala opět Veselá na 0:2, ale ještě před odchodem obou týmů do kabin zaváhala Skočovská a domácí hráčky trestaly. Po změně stran měly Dobratice ještě několik příležitostí ke skórování, ale ujala se až střela Brantálové, která tak stanovila konečný výsledek.

Lubina – Dobratice 2:1

Sestava: Skočovská – Školová, Stabravová, Dunová, Orečná, Brantálová, Uhrová, Spratková, Veselá, Šmídová, Trozsok, Heroková, Dybová, Parancová.

Dobratické fotbalistky sehrály s Lubinou velice kvalitní utkání s řadou pohledných akcí na obou stranách. Domácí hráčky se dostaly do vedení po zaváhání hostující obrany. Další změnu skóre přinesl až druhý poločas, kdy Veselá využila chyby domácí brankářky a vyrovnala. Spravedlivá remíza nakonec nevydržela, jelikož si Dobratice vstřelily v nastaveném čase vlastní branku.

1. FC Slovácko juniorky – Dobratice 9:0

Sestava: Skočovská – Krpcová, Brantálová, Školová, Stabravová, Fischbachová, Orečná, Veselá, Plačková, Parancová, Bublová, Čuboňová, Spratková, Heroková, Dybová, Skočková, Šmídová.

Proti juniorskému týmu ligového Slovácka nepodaly hosté zrovna ideální výkon. „Děvčata se nedokázala přizpůsobit velkému hřišti. Na dobře pohybově i kombinačně hrajícího soupeře jsme vůbec nestačili a tím utrpěli i velký debakl. Nic na tom nezměnil fakt, že Slovácko nastoupilo posilněné o čtyři hráčky A mužstva,“ řekl k utkání na jihu Moravy trenér Melár.

Unia Opole (Polsko) – Dobratice 10:0

Sestava: Skočovská – Krpcová, Brantálová, Školová, Stabravová, Fischbachová, Veselá, Parancová, Bublová, Čuboňová, Spratková, Heroková, Dybová, Skočková, Šmídová, Sikorová, Michaláková, Troszok.

O osudu zápasu rozhodla úvodní půlhodina, ve které hostující hráčky obdržely sedm branek. „Holky se na utkání v první půli zcela vykašlaly a jen jej odchodily. Takhle si trhly řádnou ostudu,“ hněval se po návratu domů Jakub Melár.

