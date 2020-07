V uplynulé sezoně krajského přeboru, kterou předčasně ukončil koronavirus, byli fotbalisté Brušperku v tabulce osmí. V dalším ročníku ale míří výš.

Brušperk chce hrát v první pětce. | Foto: Archiv SKB

„Chceme hrát nahoře, ideálně se dostat do pětky,“ říká kouč Brušperku Ondrej Hančín. „Je to náš cíl. Určitě chceme hrát v horní polovině tabulky, ale skutečně si myslím, že můžeme být na špici v první pětce. Je to reálné,“ dodal.