Novým předsedou klubu se stal Martin Valigůra, který několik posledních let působil v Rakousku. „Rozhodl jsem se, že se vrátím. Přišla mi nabídka, abych se stal hrajícím předsedou a dohrál tady kariéru. A já souhlasil,“ řekl Valigůra.

Změn se ale v klubu z Beskyd odehrálo víc. Na lavičce týmu totiž skončil dosavadní trenér Petr Samec, jehož nahradil Leon Dostalík. „Byl to jeden z mých požadavků,“ uvedl Valigůra. „Už to tady totiž zná, působil tady, ale hlavně je to člověk, který fotbalem žije 365 dní v roce. Má okolo sebe lidi, kteří poctivě trénují a jdou za ním. Navíc se specializuje na mladé a to je cesta, po které chceme jít,“ dodal.

Velkou proměnou prochází také hráčský kádr. Ten opustila řada hráčů, na jejichž místo přišlo více než deset nováčků. O dalších třech posilách Čeladná navíc ještě jedná. „Z původního týmu tady zůstali čtyři hráči a u dvou z nich je ještě stále otazník,“ řekl hrající předseda Valigůra, který ví, že Čeladnou nečekají vůbec lehké týdny.

Čeladná v přípravě narazila na Frenštát, se kterým remizovala 2:2. Na nově se tvořícím týmu byla viditelná nesehranost, Dostalíkovi svěřenci ale zároveň ukázali zajímavý potenciál. „Jsou to mladí kluci, kteří jsou rádi za šanci. Bylo vidět, jak bojují,“ pochválil mančaft Valigůra, který tuší, že Čeladná bude pro všechny týmy hodně nepříjemným, zarputilým a tvrdým soupeřem. „Hlavně doma budeme chtít bodovat. Hráči musí ukázat, že mají chuť hrát za Čeladnou.“ prohlásil.

V uplynulé sezoně, kterou předčasně ukončil koronavirus, se Čeladná pohybovala ve spodních patrech tabulky. V klubu z Beskyd ale věří, že příští ročník už bude jiný. „Pokud budeme hrát uprostřed tabulky, budou na nás chodit lidi a my budeme hrát zajímavý fotbal, tak budeme spokojeni. Bude to boj, ale myslím, že klidně můžeme hrát někde okolo šestého místa,“ říká Valigůra před začátkem sezony, do které Čeladná vstoupí v sobotu proti Bílovci.