Na výhru v přípravě fotbalisté Frýdku-Místku dlouho čekali, nakonec ale zabrali v pravý čas. V generálce na nový ročník MSFL porazili B tým Baníku Ostrava.

Valcíři odehráli vítěznou generálku proti B týmu Baníku. | Foto: MFK FM

Valcíři v rámci generálky na nadcházející sezonu MSFL vyrazili do Markvartovic, kde narazili na béčko Baníku. Ostravané do zápasu vstoupili lépe a už ve třinácté minutě se zásluhou Lokši dostali do vedení. O deset minut později vyrovnal Bzirský, Baník se ale vzápětí znovu prosadil a díky brance Zajíčka vedl 2:1.