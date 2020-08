Pohled na tabulku klame. Fotbalisté z Frýdlantu nad Ostravicí sice skončili v poslední nedohrané sezoně divize osmí, ovšem na vedoucí B tým Karviné ztráceli jen šest bodů. Beskydští tak měli špičku tabulky na dosah a vysoko budou chtít hrát i letos.

„Chceme hrát co nejvýš. Ale kromě Karviné tady má své béčko ještě Třinec a Opava, takže to bude zase složité. Například Karviná proti nám v poslední sezoně hrála snad s osmi hráči z áčka,“ uvedl kouč Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek.

Frýdlantským vyšla příprava, ve které odehráli dobré zápasy, a zdá se tak, že na novou sezonu v divizi jsou výborně připraveni. „Už je to ale dlouho, co jsme odehráli poslední mistrovský zápas. Připravovali jsme se dva měsíce na první jarní kolo, které bylo zrušené. Teď se připravujeme zase přes další dva měsíce a uvidíme, jak to bude vypadat, protože takovou pauzu ještě nikdy nikdo nezažil,“ dodal kouč 1. BFK.

Frýdlantskou kabinu opustil zkušený Radim Wozniak, který ukončil kariéru, do Beskyd ale naopak přišel třiačtyřicetiletý Michal Švrček, jenž hrával taky ve Frýdku-Místku nebo v Rakousku. „Ještě musíme dotáhnout jednu posilu a pak bude kádr uzavřený,“ říká Šrámek, který by se svým týmem rád skončil do pátého místa. „Je to reálné. Ambice máme pořád stejné, chceme atakovat špičku tabulky,“ dodal.

Prohra v generálce

Frýdlantští vstoupí do nové divizní sezony vstoupí v neděli na půdě Bruntálu. Ještě předtím ale odehráli generálku v Bílovci, se kterým po divokém průběhu utkání prohráli 3:5.

Frýdlant se dostal do vedení, jenže domácí výsledek otočili a rázem to byli oni, kdo vedl 3:1. Frýdlantští dokázali zareagovat, srovnali, pak se ale dvakrát zase prosadil Bílovec. Do divize Frýdlant vstoupí v neděli na půdě Bruntálu.

ŠSK Bílovec – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 5:3 (3:1)

Branky Frýdlantu: Biolek, Velička, Staněk

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl - Střižík, Švrček, Staněk, Svatonský - Juříček, Škorík, Šafner - Biolek, Wludyka, Soukup. Trenér: Šrámek.