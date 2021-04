Sportovat nově najednou může až dvanáct amatérských sportovců. Avšak pouze ve skupinkách po dvou a s tím, že skupiny od sebe budou dodržovat alespoň desetimetrové rozestupy.

Pravda, to nejsou nikterak lákavé podmínky, na druhou stranu, amatérští sportovci mohou po měsících vysedávání zase zpátky do akce. Ne všude toho ale využili. „Byli jsme připraveni o víkendu, abychom od pondělí začali. Ale poté, co se to zase změnilo, jsme to zrušili,” uvedl trenér brušperských mužů, kteří působí v krajském přeboru, Ondrej Hančín mladší. „Ještě pár dnů vydržíme, jak se to vyvine. Pak bychom alespoň nějak měli začít,” dodal.

S přípravou zatím nezačala ani fotbalová Čeladná, která rovněž působí v krajském přeboru. „Upřímně, nedokážu si představit, jak bychom sestavili tréninkový plán. Pro dvanáct lidí by to šlo, ale podmínky, které stanovili, jsou o ničem. Ať klidně nechají dvanáct hráčů, ale ať mohou rotovat a prostřídat se, jinak to nemá význam. Můžeme tak maximálně běhat, ale to je asi tak všechno,” řekl předseda Čeladné Martin Valigůra.

Netrénuje ještě ani fotbalová Bystřice. To by se ale po víkendu mělo změnit. „Tento týden jsme to ještě nechali být, ale od toho příštího už pojedeme podle vládních nařízení,” prozradil kapitán Bystřice Ivan Martinčík.

Naopak s tréninkem už začali v divizním Frýdlantu nad Ostravicí. „Je to v pohodě. Lepší, než sedět doma. Aspoň si můžeme zakopat a jsme zpátky na velkém hřišti,” prohlásil kouč 1. BFK Martin Šrámek.