Frýdlantští sehráli v přípravě na nový ročník v divizi čtyři zápasy a všechny vyhráli. Naposledy si poradili i s Dolním Benešovem, na jehož půdě v sobotu zvítězili 2:1. „Byl to dobrý zápas. Mají mladý a nezkušený tým, ale byli hodně snaživí. My jsme však byli celé utkání lepší,“ řekl kouč Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek.

V předešlých duelech fotbalistům Frýdlantu moc nešly druhé poločasy, tentokrát to ale bylo jiné. Dolní Benešov totiž po první půli vedl, hosté ale po přestávce díky trefám Veličky a Šafnera skóre otočili. „Měli jsme skvělý vstup do zápasu, ovšem během prvních dvaceti minut jsme spálili asi tři šance. I po inkasovaném gólu jsme ale drželi míč a snažili jsme se překonat jejich obranu,“ komentoval průběh zápasu Šrámek. „Ve druhé půli naše šance přibývaly, jejich gólman ještě něco pochytal, ale pak už jsme se prosadili a zaslouženě jsme vyhráli,“ dodal.

Šrámek je rád, že jeho svěřenci utkání dovedli do vítězného konce. „Bylo to hodně běhavé, mají totiž obrovské hřiště,“ podotkl po utkání frýdlantský kouč, který je s dosavadním průběhem přípravy maximálně spokojený. „Rýsují se nám i nějaké přestupy, které by se mohly už tento týden dotáhnout. Když to vyjde, tak se v příští sezoně nemáme čeho bát,“ uvedl kouč 1. BFK.

FC Dolní Benešov - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 1:2 (1:0)

Branky Frýdlantu: Velička, Šafner.

Frýdlant: Jež – Střižík, Švrček, Staněk, Dvořák – Wludyka, Šafner, Juříček – Kučera, Soukup, Velička. Střídali: Marek, Prepsl, Svatonský, Milar. Trenér: Šrámek.