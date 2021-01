Třinečtí proti polskému soupeři nesehráli dobrý zápas. Svěřenci trenéra Františka Straky dostali první gól už v osmnácté minutě a na 2:0 domácí dávali před odchodem do kabin. „První poločas nebyl z naší strany rozhodně špatný a předvedli jsme v něm dobré věci. Soupeř nás ale předčil v efektivitě, dvakrát se dostal před naše vápno a dal nám dva góly,“ řekl po zápase sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Poláci ve druhé půli přidali třetí gól, pak se ale z přímého kopu prosadil Puchel, jenž snížil na 1:3 z pohledu Třince. Více už toho ale hosté nezvládli a sami ještě v poslední desetiminutovce dvakrát inkasovali. „S druhým poločasem, do kterého trenér poslal nové hráče, spokojení být nemůžeme. Dělali jsme chyby v obraně a tím jsme to soupeři ulehčili,“ řekl Čelůstka.

Zatímco na podzim, po příchodu kouče Straky, Třinec šlapal, tak v přípravě se zatím trápí – ze tří zápasů jeden skončil remízou a dva porážkou Slezanů. „Vázne nám hra směrem dopředu, ve třech zápasech jsme vstřelili pouze jeden gól, a to ještě ze standardní situace. Do zakončení se dostáváme, ale schází nám střelec, který by šance proměnil,“ dodal Čelůstka.

GKS Tychy – FK Fotbal Třinec 5:1 (2:0)

Branky: 18. Lewicki, 45. Grzeszczyk z pen., 59. Nowak, 83. K. Piątek, 88. J. Piątek – 66. Puchel.

Třinec: 1. poločas: Pastornický – Celba, Chríbik, Janoščín, Hýbl – Hlúpik, Vaněk, Habusta, Samiec, Javůrek – Nieslanik. 2. poločas: Adamuška – Omasta, Gáč, Chríbik, Bolf – Puchel, Foltyn, Buneš, Weber, Cienciala – Attah (61. Samiec). Trenér: Straka.