Hráči Vratimova, které aktuálně vede trenér Filip Racko, by měli sehrát osm přátelských zápasů. Ten první absolvují už ve středu ve Vídni, kde se střetnou s ruským Orenburgem, na jehož lavičce stojí český trenér Marcel Lička.

Orenburg si v uplynulém ročníku vybojoval postup do ruské Premier Ligy, jenže klub nemá dostatečnou kapacitu stadionu, nedostal licenci, a tak mezi elitou hrát nebude. Každopádně pro hráče Vratimova, který se chystá na sezonu v MSFL po přesunu licence z Frýdku-Místku, to bude hodně zajímavá konfrontace.

„Pro kluky to bude zajímavá zkušenost. Uvidí, jak se hraje profi fotbal v zahraničí. Dostanou pořádně zabrat, máknou si a budou se snažit předvést co nejlepší výkon. Bude to první zápas, kdy budu na lavičce, tak snad se budou chtít ukázat,” řekl pro Deník trenér Filip Racko.

A také další soupeři Vratimova slibují hodně zajímavou podívanou. Varadi a spol. totiž narazí na Senicu, Craoivu a Gliwice, tedy účastníky nejvyšší slovenské, respektive polské soutěže. „Jsem rád, že si to kluci zkusí. Jsou mladí, chtějí se někam posunout a uvidí, jaké to je na nejvyšší úrovni. Ted máme kondiční blok, což do toho dobře zapadá. Fyzicky to bude hodně náročné,” prohlásil Racko.

V červenci pak Vratimov čekají ještě duely s divizními Dětmarovicemi a Karvinou B, následně půjde výběr trenéra Racka na rezervu Jablonce a generálku na MSFL odehraje s Otrokovicemi.

Je však otázkou, zda u toho kouč Racko ještě bude, nebo místo něj vedení klubu přivede někoho jiného. Ve Vratimově totiž měl působit Jan Žižka, jenže ten před pár dny nečekaně rezignoval, a tak se týmu místo něj ujal právě Racko. „Ať už tady zůstanu nebo ne, chci kluky připravit co nejlépe,” prohlásil bývalý hráč Baníku nebo Slovácka. „Máme nějaké datum, kdy si sedneme a vedení řekne, co bude dál. Teď to vedu já a uvidíme, co bude dál,” dodal.