Vratimov, který se chystá na novou sezonu v MSFL, nevstupoval do utkání v roli favorita. Vždyť Orenburg si v minulém ročníku zajistil postup do ruské Premier Ligy, o kterou však přišel vinou nevyhovující kapacity stadionu.

Bývalí Valcíři se ale svého soupeře nezalekli a odehráli dobré utkání. O jeho osudu rozhodl závěr první půle, kdy Varadi našel Dudu a ten krásnou střelou překonal brankáře Goševa. Další branka už nepadla a trenér Filip Racko tak ve své premiéře dovedl tým k cennému vítězství.

„Pro nás to byl v této fázi přípravy hodně dobrý soupeř. Klobouk dolů před kluky, jelikož teď se věnujeme dost běhání a nabírání kondice. Orenburg byl velice kvalitní a fotbalový tým. Kluci museli to utkání odedřít od první až do poslední minuty a za to bych je opravdu rád pochválil. Všichni nechali na hřišti úplně vše a vrátilo se jim to nejen v podobě konečného výsledku, ale i v předvedené hře," pochválil své svěřence po zápase pro klubový web Racko.

Hráčům Vratimova se po výhře nad ruským týmem, který vede Marcel Lička, hodně zvedlo sebevědomí. „Dokázali si, že mohou hrát fotbal na vyšší úrovni, ale pořád tam bylo několik situací, které se určitě daly řešit o něco lépe. Musíme zapracovat na kondici, tam máme určité rezervy. Také ještě popracujeme na nějakých taktických věcech. Věřím, že naše výkony porostou a budou se pořád stupňovat," dodal Racko.

FK Orenburg - MFK Frýdek-Místek 0:1 (0:1)

Branka: 40. Duda.

Orenburg: Gošev (46. Poletajev) - Malykh (46. Oyevole), Gojković, Kozlov, Bolotov - Bidlovsky, Šabalin, Galanin, Breev (46. Mironov) - Ektov, D. Vorobjev (46. Kaplenko). Trenér: Marcel Lička.

Frýdek-Místek: Střalka (46. Hájek) - Varadi (75. Hammer), Demianenko, Bzirský (80. Packo), Duda - Ožvolda, Dziuba - Hladík (50. Kundrátek), Gabriš (55. Hruška), Klejnot (65. Siedlok) - Baďura. Trenér: Racko.