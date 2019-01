Černá Hora - Historicky první účast na Kvasar cupu mají za sebou fotbalistky Dobratic, které tak zahájily přípravu na nadcházející ročník Moravskoslezské divize.

Dobratické fotbalistky se poprvé představili na turnaji v Černé Hoře. | Foto: Zbyněk Popovský

První den čekaly dobratické fotbalistky hned tři zápasy proti Drnovicím, Protivínu a Rokytnici.

První zápas s Drnovicemi se odehrál za velmi teplého počasí a byl pro dobratické fotbalistky příjemným zpestřením. Dobratice nepustily svého jihomoravského soupeře do žádné šance a tak mohla brankářka Skočovská sledovat, jak její spoluhráčky dávají jednu branku za druhou. Konečný výsledek 7:0 zcela odpovídal dění na hřišti.

Druhý zápas v základní skupině byl pro Dobratice obtížnější. Jestliže byly Drnovice snadné sousto, Protivín byl podstatně lepší soupeř. Dobratice měly více ze hry a mohly rozhodnout zápas již v první půli, doplácely však na střeleckou impotenci, která byla hlavním problémem k výraznějšímu vítězství. Slezanky tak byly rády za hubené vítězství 1:0, když šťastnou střelou s přispěním soupeřek rozhodla Heroková.

Ke třetímu zápasu nemusely Dobratice nastoupit vůbec, protože se jejich soupeř z Rokytnice nedostavil a tak byly všechny jeho výsledky kontumovány ve prospěch soupeřů. Dobratice tak postupovaly do dalších bojů z 1. místa a skórem 13:0. Paradoxně první příčka však nezajistila v semifinále lehčího soupeře, jak by se mohlo zdát. Do semifinálové skupiny totiž postoupily kromě Dobratic ještě Chemcomex Praha (pozdější vítěz turnaje), Promile tým Praha a brněnský Karlsberg L.F.C.

Právě Chemcomex Praha čekal na Dobratice jako první tým v nedělním slunečném ránu. Chemcomex by se však klidně mohl jmenovat SK Slavia Praha, tedy tým, kterému utekl v uplynulé sezoně republikový titul jen o pověstný chloupek. Pražanky nastoupily také s nejlepší hráčkou roku 2009 a reprezentantkou České republiky Petrou Divišovou.

Než se stačily dobratické fotbalistky seznámit s míčem, již prohrávaly, když trestuhodně nechaly dvě hráčky soupeře zcela volné. Chemcomex Praha předváděl atraktivní, moderní fotbal a stavěl hráčky Dobratic do role diváků, přesto se Dobratice dostaly několikrát do velmi slibných střeleckých pozic, kde je však pokaždé zradila jako již tolikrát koncovka. Dobratice nakonec prohrály s pražským týmem 0:4, když se o dvě branky do sítě Dobratic postarala právě Divišová.

„Soupeř byl jednoznačně papírově slabší, ale nic jsme neponechaly náhodě. Na zápas jsme se připravily, dobře jsme kombinovaly hru, neztrácely zbytečně balóny, soupeře jsme napadaly a tím jsme ho de facto herně rozložily. Musím uznat, ze se soupeřky nevzdávaly a několikrát ohrozily naši branku. Až ke konci jim došly síly, jelikož měly málo hráček na střídání a horké počasí ubíralo fyzické síly. Sice jsme přes soupeřky lacino přešly do semifinále, ale vyzdvihnu jejich dravost a bojovnost, i za jasného výsledku v náš prospěch,“ řekla k tomuto zápasu nejlepší hráčka České republiky 2009 Petra Divišová

Ke druhému zápasu v semifinálové skupině nastoupily Dobratice proti Karlsbergu. Slezanky se proti Jihomoravankám dlouho nemohly prosadit, až se ujala střela Uhrové. To přineslo na kopačky Dobratic potřebný klid a bez problémů dokráčely k vysoké výhře 5:0.

K poslednímu zápasu nastoupily Dobratice proti druhému týmu z našeho hlavního města. Pokud by Dobratice uspěly, postupovaly by do vyřazovací části. Týmu Promile Praha stačilo uhrát remízu. Dobratické ženy vlétly na soupeře a po celou první půli byly opticky lepším týmem s celou řadou neproměněných šancí. Bohužel v samotném závěru inkasovaly fotbalistky Dobratic lacinou branku v závěru první půle. Ve druhé půli se Pražanky dostávaly častěji před brankářku Skočovskou a po její chybičce přidaly druhou branku a definitivně rozhodly o druhém postupujícím ze semifinálové skupiny.

„Chtěl bych holkám poděkovat za odvedený výkon na celém turnaji. V sobotu jsme měli štěstí, když jsme postoupili z prvního místa, bohužel v neděli nás štěstí již opustilo, a proto jsme neskončili výše. Turnaj byl pro nás rozhodně přínosem a byl bych opravdu rád, kdyby si z něj vzaly holky z každého zápasu poučení. Hlavně proti Chemcomexu, který nás porazil poté, co holky zcela propadly v obraně a nedokázaly se včas vrátit do zápasu,“ řekl o vystoupení svého týmu trenér Dobratic Petr Foltýn.

Dobratice na turnaji reprezentovaly: Skočovská - Fischbachová, Orečná, Školová (1 gól na turnaji), Klusová, Heroková (1), Sikorová, Pěchníková, Smolíková (3), Veselá (1), Uhrová (3), Kuhová (4), Štefková a trenér Petr Foltýn.

(pop)