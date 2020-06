Fotbalisté Frýdku-Místku vstoupili do Letní ligy zápasem v Dolním Benešově, kde prohráli na penalty. Poté doma přivítali Polanku, vyhráli 3:1 a připsali si první triumf v letošní přípravě.

Na tento zápas ale nenavázali a následně doma prohráli 2:4 s Petřkovicemi. „Prvních dvacet minut jsme hráli kvalitní a líbivý fotbal, ale potom jsme dostali hloupý gól, udělali jsme spoustu nevynucených a triviálních chyb a po hrubkách jsme dostali i další branky,“ vrátil se k nevydařenému duelu kouč Valcířů Michal Hubník. „Obranná čtyřka nefungovala tak, jak měla. A katastrofou bylo naše zakládání útoků,“ dodal.

Už v pátek fotbalisty Frýdku-Místku čeká utkání v Hlučíně, čímž své působení v Letní lize uzavřou. „Skončí nám tak tato zvláštní sezona,“ řekl kouč Hubník, jehož svěřencům se v přípravě moc nedaří. „Nechtěl bych to nějak hodnotit. Netrénujeme, jen hrajeme, takže budu rád, až to bude za námi,“ uvedl bývalý ligový fotbalista.

Hubník už se dívá dopředu a těší se, až se svými svěřenci odstartuje přípravu na příští ročník v MSFL. „Tam se zaměříme na kondici, rychlost i taktiku. Myslím, že se všichni těší na to, až to zase bude mít nějaký řád a adrenalin. Teď je to všechno takové chaotické,“ uzavřel.