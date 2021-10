Česká fotbalová reprezentace do devatenácti let rozehrála ve středu kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, které se odehraje příští rok na Slovensku. Už za dva dny se mladí reprezentanti podívají do Stovek.

Česká devatenáctka ve středu porazila Kazachstán, v sobotu bude hrát ve Stovkách. | Foto: Petr Widenka

Mladí čeští fotbalisté přivítali na úvod kvalifikace Kazachstán, který v Opavě porazili 3:0. „S výsledkem jsem spokojený. Je to dobrý vstup do turnaje, ale hra z naší strany nebyla optimální. Byla tam cítit velká nervozita. V našem projevu mi chyběla nějaké emoce, to jsem hráčům vyčítal o přestávce. Ve druhém poločase to hráči zlepšili, i vlivem střídání a bouřky v kabině,” řekl po utkání český trenér David Holoubek.