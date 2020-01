Nejlepší podzimní střelec Lipiny Jakub Teplý je v hledáčku druholigového Prostějova. Krajní obránce Matěj Hýbl naopak zkouší štěstí v Teplicích, kde s prvoligovým týmem absolvuje v těchto dnech soustředění na Kypru. Středopolař Nicolas Šumský zkusí své štěstí opět v zahraničí, když o něj projevil zájem účastník slovenské nejvyšší soutěže ze Seredi.

Výbornými výkony se během podzimu prezentoval také vytáhlý stoper Daniel Bialek. I o něj je údajně zájem v české první lize. Na novou spolupráci ostravského Baníku s Vítkovicemi doplatili Valcíři tím, že si Baník stáhl zpět svého odchovance Dana Ožvoldu a následně jej pak poslal do Vítkovic. A tak fotbalový klub z Frýdku-Místku půjde na jaře nejspíš cestou výchovy mladých fotbalistů. Do přípravy nového trenéra Michala Hubníka se z dorostu již zapojili talentovaní hráči Jakub Mikulenka, Jakub Nezhoda, Marek Bányácski, Martin Repček či Jan Fulnek. Z ostravského Baníku přichází do klubu mladíci Lukáš Raab a Dominik Žák.

V tomto týdnu sehrají Valcíři dvě přípravná střetnutí. V sobotu 25. ledna od 12 hodin ve Vítkovicích, o den později v Seredi s maďarským celkem Dorogi FC.