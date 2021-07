Fotbalisté frenštátského Beskydu v předkolo MOL Cupu narazili na třetiligový Frýdek-Místek. S Valcíři sehráli velkou bitvu, kterou rozhodlo až prodloužení. V něm byl šťastnější tým ze Stovek, který zvítězil díky gólu Raaba 3:2.

Frenštát prohrál s Frýdkem. | Foto: Beskyd Frenštát

Beskyd měl výborný začátek a hostující brankář Květon byl hned v permanenci. „Za deset minut jsme si vytvořili čtyři gólovky,“ začal o utkání hovořit domácí kouč Roman Kučerňák. „Bohužel Klimpar a ani Pyclík nebyli úspěšní. To nás pro další průběh poznamenalo,“ přiznal domácí kouč. Tamajka poslal následně Frýdek do vedení, to ale dlouho nevydrželo. Za domácí srovnal Klimpar. „Snažili jsme se o rychlý přechod do útoku, ovšem šance měl Frýdek. Brankář Smolík nás v prvním poločase třikrát výrazně podržel,“ chválil kouč gólmana.