Frýdek-Místek - Sezona 2012/2013 se určitě ve fotbalovém klubu MFK Frýdek-Místek zařadí mezi vůbec nejvydařenější v jeho dosavadní historii. O tom, zda A muži a nejstarší dorostenci budou slavit vytoužený postup, to ukáží nejbližší dny. Každopádně na poli mládežnickém zažívají Valcíři opravdu zlaté časy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Vždyť mladší žáci obsadili v nejvyšší soutěži dvě druhá místa, hned za velkoklubem Sigmou Olomouc. Ve starší kategorii skončili mladí Valcíři na čtvrtém a šestém místě.

„Uplynulou sezonu musíme v klubu hodnotit za velice vydařenou. Nejde ale pouze jen o výsledky a umístění, jde především o předváděnou hru s prvky individuální techniky našich mladých fotbalistů, kterou jsme byli schopni většinu soupeřů přehrávat. A právě tímto jsme dospěli k dosaženým výsledkům. Navíc nám funguje spolupráce s 5. ZŠ, kde začínají pilotně od nového školního roku fungovat i přípravné třídy na prvním stupni, a to v 1. a 5. ročníku, kde budou zařazeni jednotlivci s pohybovými předpoklady a zájmem o sport. Ti by se pak měli od šesté třídy zařadit do našich tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na fotbal. Cílem našeho klubu je vychovávat konkurence schopné hráče pro mužský fotbal, ty nejtalentovanější pak pro ligový a reprezentační. Chceme, aby výchova našich hráčů směřovala k tomu, aby v ranném věku neodcházeli hráči do ligových oddílů na internáty, čímž jsou vytrženi z přirozeného prostředí rodiny. Máme tady jedny z nejlepších podmínek v republice, takže jim musíme zabezpečit veškerý komfort, který potřebují," prozradil sportovní manažer frýdecko-místeckého klubu Milan Duhan.

„Uplynulý soutěžní ročník v žákovských kategoriích ukázal, že se s našimi mladými nadějnými fotbalisty pracuje velmi dobře. Jejich umístění na čelních příčkách tabulek svých kategorií ukazují na dobrou práci trenérů MFK, ale samozřejmě je to také o zodpovědném přístupu mladých fotbalistů k tréninkům a zápasům. Musím s radostí pogratulovat a zároveň poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tomto úspěchu žákovské kopané. Věřím, že tým trenérů a fotbalistů bude i nadále pracovat tak, jak v letošním ročníku, a že budeme patřit mezi ta nejlepší družstva ve svých kategoriích. Vždyť porážet kluby s prvoligovou tradicí, jako jsou Baník Ostrava nebo Sigma Olomouc a jiné kluby s kvalitní základnou, dělá radost nejen jim, ale i rodičům, fanouškům a také vedení klubu," podotkl místopředseda klubu a náměstek primátora města Frýdek-Místek Libor Koval.

Ten ještě dodal: „Město společně s klubem vytváří velmi kvalitní podmínky pro tuto práci s mládeží. Sedmimilionová každoroční dotace města do klubu je toho velkým důkazem. A těmito skvělými výsledky to mladí fotbalisté, společně se svými trenéry, městu vrací."

K výrazné spokojenosti s žákovskými úspěchy může po víkendu přibýt ještě třešnička na dortu. Nejstarší dorostenci totiž usilují o postup do nejvyšší soutěže v barážovém dvojutkání proti Chrudimi. První duel vyhráli mladí Valcíři na půdě soupeře 3:0.

„Za celou sezonu bych osobně poděkoval všem našim mládežnickým trenérům, kteří svou poctivou prací v klubu naplňují naše vize, které jsme si dali před devíti lety, kdy jsme začali novou éru frýdecko-místecké kopané a pomalými, někdy i bolestivými krůčky, se snažíme dostat mládežnickou kopanou na nejvyšší úroveň. Chtěli bychom být konkurence schopni ligovým týmům v republice," začal hodnocení mládežnického fotbalu ředitel MFK Frýdek-Místek Radomír Myška.

„Druhá místa mladších žáků jsou nejlepším umístěním našich žákovských týmů v historii klubu. Musím tím poděkovat i všem hráčům, kteří reprezentují na výbornou nejen náš klub, ale také město Frýdek-Místek. Nesmím zapomenout i na rodiče, kteří podporují své děti a věří myšlence, že cesta, která je nastolena, je ta správná. V naší mládežnické kopané stojíme před dalším historickým krokem, kdy naši nejstarší dorostenci bojují v baráži s Chrudimí o postup do celostátní ligy dorostu. Tímto bych chtěl pozvat všechny příznivce mládežnické kopané, aby přišli podpořit naše dorostence v klíčovém utkání celé sezony, které se hraje tuto neděli od 15 hodin na hlavním hřišti ve Stovkách. Vstup na utkání je zdarma. Zvláštní poděkování pak patří statutárnímu městu Frýdek-Místek za podporu naší mládežnické kopané," dodal ještě Myška.