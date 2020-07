Frýdek-Místek by měl hostit skupinu EURA žen do 19 let

Fotbalový Frýdek-Místek by se měl dočkat významné události. Na stadionu ve Stovkách se totiž podle všeho odehraje jedna ze základních skupin mistrovství Evropy žen do 19 let.

Frýdek-Místek by měl hostit skupinu EURA žen do 19 let. | Foto: Kristýna Haldinová

Mistrovství Evropy žen U19 se v roce 2022 uskuteční v České republice. A Frýdek-Místek je jedním z měst, kde by měl šampionát proběhnout. „Pro náš klub je to ocenění kvalitní práce s mládeží a je to také příležitost ke zviditelnění samotného města, stejně jako ocenění města za podporu, kterou poskytuje mládežnickému fotbalu,“ řekl předseda MFK Frýdek-Místek z.s. Radim Mamula. Ve Stovkách by se měla odehrát jedna ze základních skupin. Ve hře by mohl být i některý ze zápasů o konečné umístění, o tom všem se ale definitivně rozhodne až na konci září. Frýdek-Místek je každopádně jedním z měst, se kterým se pro šampionát napevno počítá. „Zbývá právně došetřit některé možné závazky, které z pořadatelství mohou vyplynout,“ dodal Mamula. Zásah koronaviru. Král penalt poprvé nebude korunován na Hukvaldech Přečíst článek › Samotný Frýdek-Místek je městem, kde popularita ženského fotbalu roste. Svědčí o tom i fakt, že se Valcířky v příštím ročníku zapojí do pravidelných soutěží. A EURO žen by tomu všemu mělo ještě pomoct. Byl by to svátek Mamula ale podotýká, že definitivní jistotu pořádání šampionátu Frýdek-Místek ještě nemá. „Škoda, že město doposud neschválilo smlouvu s FAČR, který je připraven nést veškeré závazky z této akce plynoucí. Čas běží a není ho v této věci nazbyt,“ řekl. „Doufáme ale, že město nakonec vyjde FAČRu i spolku vstříc a nic nebude bránit žádosti o uspořádání. Doufejme, že vše bude v nejbližší době dořešeno, protože by se mohlo stát, že město o tento turnaj přijde,“ říká směrem k magistrátu města. I přesto ale Mamula věří, že se vše nakonec povede dotáhnout do zdárného konce. „Nejen, že věřím, jsem o tom přesvědčený. Vše máme v podstatě splněno, schází jen jeden podpis na legislativní listině z pozice vlastníka areálu. Stadion jako takový je plně připravený, navíc město nemusí do této akce nic investovat. Byl by to sportovní svátek,“ uzavřel. Fotbalisté Karviné mají covid, v sobotu hrát nebudou Přečíst článek › Další posila pro frýdecké házenkáře. Z Hranic přišel Mlotek Přečíst článek ›

