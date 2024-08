Když se oba soupeři proti sobě postavili o minulém víkendu, dovolilo jim počasí odehrát pouze první poločas. Provazy deště doprovázené blesky už hráče do druhé části utkání nepustily. „V té chvíli jsme vedli, věřím, že bychom ten zápas dovedli do vítězného konce, byli jsme lepší,“ mrzelo nakonec domácího trenér Radomíra Hlaváče.

A v podobném duchu se vedla i středeční dohrávka. Staroměstští svého soupeře po fotbalové stránce jasně přehrávali, hosté pozorně bránili a spoléhali se na své vysoké hráče při rychlých brejcích. Skóre zápasu pak otevřel po půlhodině hry hostující David Maceček, když se dokázal otočit ve vápně a tvrdou bombou pod břevno nedal domácímu gólmanovi šanci – 0:1. Domácím se podařilo vyrovnat ve 38. minutě po rohovém kopu, zakončujícímu Smilowskemu stačilo jen nastavit pravou nohu – 1:1. „Opět jsme pohořeli na neproměněných šancích. Když ten gól nedáte, nemůžete zkrátka vyhrát,“ kroutil hlavou Hlaváč starší.

Po změně stran už tlak domácího celku nebyl takový, jaký by si přáli nejen samotní hráči, ale skoro čtyři stovky diváků na stadionu ve Starém Městě. A tak přišel trest. V 64. minutě dostal dost prostoru k zakončení Luděk Maceček, který hlavou poslal míč přesně ke vzdálenější tyči. „Zápas jsme si prohráli naprosto sami. O přestávce jsme si něco řekli, ale na hřišti to byl úplný opak. Pak jsme museli nuceně dvakrát střídat a celé se nám to zbortilo. Porážka nás mrzí hlavně kvůli těm lidem, vždyť jich přišlo více, než v sobotu,“ uzavřel Radomír Hlaváč.

K dalšímu utkání krajského přeboru nastoupí staroměstští fotbalisté v neděli 25. srpna, kdy se poperou o mistrovské body v Kobeřicích. Utkání začne v 16.30 hodin.