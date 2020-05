Jenže na lavičce Valcířů prožil jediný soutěžní zápas a poté byla sezona nuceně ukončena. „Mrzí mě, jak to celé dopadlo. Stejně, jako by to mrzelo každého trenéra, který přišel do nového mančaftu a odtrénoval jen přípravu a jeden mistrák,“ uvedl šestatřicetiletý kouč.



Letošní sezonu MSFL ukončil koronavirus. Čekal jste, že padne takové rozhodnutí?

Ano, čekal jsem to. Všichni v klubu jsme měli nějaké informace, se kterými jsme pracovali, ale o návratu k tréninkům se moc nemluvilo.

Teoreticky stále máte ještě malou naději, že postoupíte do druhé ligy, pokud z ní spadnou týmy z Moravy. Doufáte v to, nebo už v tuto možnost nevěříte?

Všechno se odvíjí od první a druhé ligy, my můžeme pouze čerpat z naděje. Uvidí se, jak to všechno nakonec dopadne. LFA sice nějaký termín dala, ale kdo ví, co se do té doby ještě může stát.



Věřili jste, že dokážete zaútočit na postup a vybojovat ho?

Tak jako každým tým v tabulce, i my jsme chtěli vítězit a umístit se co nejlépe. Na prvním místě bylo a stále je Blansko, které o postup hodně stálo. Dost se o tom u nich mluvilo, takže by to určitě byl boj až do poledního kola.



Budete útočit na postup i v příští sezoně, nebo půjdete cestou omlazení kádru, který se pokusí vybojovat druhou ligu později?

Mladí hráči určitě dostanou šanci. Už nyní jsme pracovali s hráči z naší devatenáctky a příležitost dostali hráči jako Mikulenka, Nezhoda, Fulnek nebo Hammer, což se nám v některých případech i osvědčilo. A jestli budeme bojovat o druhou ligu? Každý trenér, klub i hráč chce hrát co nejlépe, a Frýdek-Místek do druhé ligy určitě patří.



Je podle vás tedy Frýdek-Místek klubem, který si druhou ligu zaslouží?

Historie mluví za vše a Frýdek-Místek do té soutěže patří. Přece jen, takového krásného stadionu je na MSFL škoda.



Víte už o nějakých změnách v kádru, které mohou nastat?

V současné době jsme se s vedením o případných posilách nebo změnách ještě nebavili.



Co vaši svěřenci nyní dělají? Mají nějaké plány?

Plán kluci dostali na čtrnáct dnů a nyní se připravují sami. Běhají, hrají tenis, jezdí na kole nebo posilují. Někteří začali chodit i na brigády a maturanti se věnují přípravě na zkoušky.



Kdy byste se mohli vrátit k tréninku? Víte, jak by letošní dlouhá příprava mohla vypadat?

Předběžně jsme se bavili o šestém nebo sedmém měsíci. To, jak bude příprava probíhat, ale ještě budeme ladit.



Na co se během ní budete soustředit? Asi nejde tak dlouho trénovat jen kondici?

Určitě to bude práce s míčem, která klukům chybí. I když si chodí zakopat, ten pravý trénink to nenahradí. Kondici si snad udržují, takže tu jen podpoříme.



Spekuluje se o konci vašeho bratra Romana v Plzni. Nebudete se jej snažit přetáhnout do Frýdku-Místku?

Ze srandy už jsem bráchovi řekl, že ho budu vozit na tréninky do Frýdku…



Co nyní, v době koronaviru, děláte?

Já teď rozjíždím v České republice nový mezinárodní projekt zaměřený na obchodní setkání podnikatelů a firem, které chtějí rozvíjet svůj byznys. Podporujeme různé nadace, dětské domovy, školky Bambino a začínáme spolupracovat i se sportovními kluby, jako je Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Frýdek-Místek, judo Ostrava či 1. HFK Olomouc. Samozřejmě taky trávím hodně času s rodinou, protože mám dvě dcery.



Jste stále v kontaktu s realizačním týmem, vedením a hráči, nebo si dáváte na chvíli od fotbalu pauzu?

Ano, s vedením si každý týden, někdy i vícekrát, voláme. S naší tiskovou mluvčí Kristýnou řešíme právě i můj nový projekt a nové informace ve fotbale. S hráči komunikuji přes skupinu.

Autor: Kristýna Haldinová