Jak jste ve vašem okrese připravení na nadcházející soutěžní ročník a na jaké novinky se mohou fotbalisté a fanoušci těšit? Příprava proběhla jako v předcházejících letech. Máme za sebou losovací aktiv a 8. srpna proběhl ještě seminář rozhodčích s výkladem pravidel, které přednášel ligový rozhodčí David Žurovec. Co se týče novinek, tak tou zásadní je to, že nejvyšší okresní soutěž se bude nově jmenovat 8. liga, takže se vlastně všichni hráči na této úrovni stali ligovými fotbalisty.

Zmínil jste, že se soutěže v České republice přejmenovaly. Jak se vůbec díváte na tuto plánovanou restrukturalizaci soutěží?

Strašně dlouho se bavíme o tom, že máme strašně hodně fotbalových soutěží. Hlavně v Čechách, kde jsou dvě třetiligové skupiny. Dále jsou pak na Moravě tři divize. Tohle je zkrátka špatně a je to již neúnosné. Není tajemstvím, že se úroveň soutěží dlouhodobě snižuje. Dle mého je dnes divize na úrovni krajského přeboru. Máme společný názor, že Krajský fotbalový svaz by si měl řídit pouze její nejvyšší článek, to znamená krajský přebor. Pokud by k tomu přibily ještě dvě nebo tři I. A třídy, mělo by to na této úrovni stačit. Pak by se stávající I. B třídy přesunuly pod Okresní fotbalové svazy. Ale uvědomuji si, že snahou každého klubu je hrát co nejvyšší soutěž. V uplynulé sezoně se povedlo šesti okresním celkům postoupit, tohle tady snad ještě nikdy nebylo. Dva týmy postoupily do krajského přeboru, dva do I. A třídy a stejný počet pak šel z okresu do I. B třídy. Když vezmeme v potaz to, že se neudržely pouze Tošanovice, máme jako okres v krajských soutěží momentálně 22 družstev.

Zvyšuje se, nebo naopak snižuje, zájem klubů o fotbal? Řešíte ve vašem okrese úbytek mužstev?

Bohužel ten úbytek týmů je zřetelný i u nás. Co nás potěšilo, tak je přírůstek družstev v kategorii mladších žáků, dokonce je více družstev ve starším dorostu, tam je to ale důsledkem toho, že tři okresní celky spadly z krajských soutěží (Jablunkov, Bystřice a Fryčovice, pozn. red.). Zatímco v loňské sezoně hrálo v této dorostenecké kategorii devět celků, nyní je to třináct. Nicméně v minulosti jsme museli řešit s oddíly řešit úbytek hráčů, takže jsme vůbec jako první v republice přišli s nabídkou takzvaných sdružených celků. Šlo nám hlavně o to, aby na vesnicích ty dané kategorie nezanikaly. V mužích máme nyní sdružené družstvo Smilovice/Nebory a Chlebovice/Staré Město B. Mezi dorostenci se spojily celky Hukvald s béčkem Kozlovic, Hrádek s Milíkovem, Bukovec s Pískem a znovu Nebory se Smilovicemi. Je toho sice hodně, navíc tahle družstva nemají možnost postupu, ale opravdu jde o to, aby mohli ten fotbal kluci hrát, a hlavně na celé hřiště. Trochu problém nám nastal letos v kategorii mladšího dorostu.

Povídejte, oč jde?

V loňském ročníku se nám do této kategorie, kde se hraje na půlku hřiště v počtu 7+1, přihlásilo šest družstev. Během sezony se ale dva celky odhlásily, takže nám zbyla jen čtyři družstva. Jarní část byla prostě divná soutěž. Letos už přihlášku podaly pouze dva kluby. To jsme věděli, že s takto malým počtem soutěž ani nerozjedeme. Proto jsme Lískovci a sdruženému celku Václavovic a Sedlišti nabídli, že se přihlásí pod okres Ostrava.

Naznačil jste, že jste byli jedním z prvních okresů, kde možnost sdružených družstev je povolena. Šly po vašem vzoru třeba i jiné okresy v republice?

Ano, co vím, tak toho využily i jiné okresy, ale přiznám se, že neznám ani počty, ani ta místa.

Zeptám se, jak je to ve vašem okrese se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dostatek, popřípadě kolik vám chybí sudích k ideálnímu stavu?

Máme spočítáno, že k ideálnímu stavu nám chybí momentálně pět rozhodčích. Ale můžeme se pochválit, jelikož tak z 99% máme na každé mistrovské utkání mužů nominaci tří rozhodčích. K tomu ještě našimi rozhodčími doplňujeme prázdná místa v I. B třídách, ve výjimečných případech i v I. A třídě. Jsem rád, že se nám stále hlásí mladí kluci, které se snažíme podpořit, a to nejen materiálně. Navíc jsme se rozhodli, že zrušíme věkovou hranici, která byla nastavena na pětasedmdesát let. K této hranici se nám blíží dva sudí, a to Jan Šašinka a Petr Němec. Nechceme, aby s pískáním skončili. Pokud na to mají nejen fyzicky, ale i duševně, nechť pískají dál.

Kolik vlastně rozhodčích má frýdecko-místecký okres v nejvyšších soutěžích v republice?

Jak už jsem to tu jednou zmínil, tak v první lize máme Davida Žurovce. Do loňského roku pod nás spadal ještě Alexandr Černoevič, který dělal v nejvyšší soutěži asistenta rozhodčího. Saša byl ale pro letošní sezonu přeřazen pod soutěže na Moravě. Ve třetí lize máme dále Tomáše Mankoveckého, pár kluků píská ještě v divizích.

Jak to vypadá u vás s okresním pohárem a je u toto soutěž vůbec zájem?

To je zajímavá otázka. Když jsme okresní pohár plánovali na letní období, tak jsme s tím měli problémy. Jednou se nám přihlásila dvě mužstva, pak tři. Tohle bylo pro mě absolutně nedůstojné pořádat. Pak se zrodila myšlenka, že bychom pohár přesunuli do zimní přestávky a hrálo by se na umělkách. To jsme navíc ještě podpořili tím, že jsme jako svaz ty pronájmy kompletně hradili. Ten zájem klubů postupně narůstal. Zprvu jich bylo šest, o rok později už se přihlásilo týmů dvanáct. V posledním ročníku hrálo okresní pohár rekordních sedmadvacet celků, které jsme rozdělili do dvou regionálních skupin. Hrálo se ve Frýdku-Místku a v Třinci. Svaz ty nájmy přišly na nějakých sto tisíc, což se zase stalo pro nás neúnosné. Na letošním losovacím aktivu jsme se tedy s mužstvy domluvili, že se pronájem umělé trávy bude dělit na tři díly. Svaz zaplatí jednu třetinu a o ty dvě zbylé se podělí oba soupeři.

Co mládežnické akce v okrese?

Podle mě je máme u nás opravdu na vysoké úrovni, a je to zásluha lidí, kteří se o mládežnický fotbal u nás starají. Ať už je to Honza Syrový s Janou Sikorovou, nebo členové výkonného výboru Karel Orel s Petrem Sostřonkem. Děláme zde okresní výběry pro různé věkové kategorie, dále jsou to krajské turnaje, pokračujeme v družební spolupráci s polským Skoczowem a slovenskou Čadcou, kde se hraje v létě na travnatých hřištích a v zimě naopak v halách. Můžu ještě něco na závěr říct?

Ano, povídejte….

Pokud bych mohl, tak velice rád bych vyzdvihnul, jak se dělá fotbal ve Starém Městě nebo v Palkovicích. Oba oddíly mají na svých zápasech vysoké návštěvy, lidi tam fotbal baví. Takhle by to mělo být všude, ale zřejmě tam mají i dobrou spolupráci s obcí, což je nesmírně důležité. Opravdu tyhle dva oddíly jsou vzor našeho frýdecko-místeckého okresu.