Ještě v loňské sezoně se Frýdek-Místek s Blanskem potkával v MSFL. Teď už je Blansko druholigové a v souboji s Valcíři bylo favoritem. Domácí však vzdorovali statečně.

„Sice je to zklamání, ale pokud tento výkon srovnám s našimi předešlými domácími zápasy, tak to bylo jako nebe a dudy,“ hodnotil pohárový duel trenér Frýdku-Místku Michal Hubník, jenž do zápasu neposlal Bártu, Zapalače ani Žondu.

Skóre utkání otevřel v 36. minutě po chybě domácích Přerovský, dvanáct minut po návratu z kabin ale srovnal Dziuba. „Říkal jsem klukům, ať hrají pro sebe a pro radost, což také splnili. Hráli jsme s lehkostí a měli jsme perfektně organizovanou hru,“ pochválil své svěřence Hubník

Zejména ve druhé půli se hrál vyrovnaný zápas. „Byli jsme jim rovnocenným soupeřem. V některých pasážích jsme byli i lepší,“ řekl Hubník. Domácí však nedotáhli některé nadějné situace a v 91. minutě dostali gól z hodně přísně nařízené penalty, kterou proměnil Přerovský. V samém závěru měl ještě velkou šanci na srovnání domácí Teplý, míč se ale do sítě Blanska nedostal. „Chybělo nám fotbalové štěstíčko,“ mrzelo Hubníka. „Od tohoto výkonu se ale můžeme posunout zase dál. Jsem rád, že jsme lidem dokázali, že hráči umí pracovat. Je to všechno o hlavě,“ dodal.

MFK Frýdek-Místek – FK Blansko 1:2 (0:1)

Branky: 58. Dziuba - 36. a 91. z pen. Přerovský. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Dresler. ŽK: Literák, Russmann, Varadi, Dziuba - Přerovský. Diváci: 314.

Frýdek-Místek: Zouhar - Hammer, Literák, Skwarczek, Russmann - Teplý, Fokaidis (91. Straňák), Bzirský, Hykel - Šeba (51. Dziuba), Varadi. Trenér: Hubník.