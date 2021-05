Ve Frýdku-Místku ženský fotbalový tým působil. To už je ale historie a v současné době mají Valcířky „jen” mládežnické výběry. Zájem o ně je však veliký.

„Máme obrovskou základnu. Působí u nás skoro sto dívek a máme naplněné všechny mládežnické kategorie,” uvedla pro Deník Jana Sikorová, která stála u zrodu dívčí mládežnické složky ve Frýdku-Místku. „Tehdy jsme nečekali, jak velký zájem tady skutečně bude. Pro dívky je fotbal netradičním sportem, jsou v něm ale pilné, a pokud se pro něj rozhodnou, tak do toho dávají i srdíčko,” dodala.

Loni na podzim se proto ve Stovkách zrodila myšlenka na založení ženského týmu. „Už v předstihu jsme si uvědomovali, že minimálně čtyři hráčky vyjdou z juniorské kategorie a nebudou mít kde hrát. Takže jsme je museli rozpustit, což jsme nechtěli, nebo zkusit založit tým a obnovit tradici ženského fotbalu ve Frýdku-Místku,” vrátila se o několik měsíců nazpět Sikorová.

Klub tak rozjel nábor a hledá do svých řad fotbalistky, které nový tým vytvoří. „Hlásí se nám jak nové holky, které fotbal ještě nehrály, tak i maminky, které tady dříve působily. A taky hráčky z okolních týmů, které mají k Frýdku-Místku blíž, nebo tady mají rodiny,” prozradila Sikorová, která fotbal sama stále aktivně hraje a je brankářskou oporou Havířova.

Kdy začnou hrát?

Zatím není jisté, zda se Frýdek-Místek přihlásí už do další sezony v divizi, nebo bude tým postupně budovat a připravovat ho na ročník následující. „To si ještě netroufám říct. V kádru máme okolo deseti až dvanácti hráček, což je zatím málo. Ale za týden nebo za měsíc může být všechno zase jinak. Navíc nám poté do ženského týmu věkem dorostou i naše odchovankyně,” říká Sikorová, která sama přemýšlí, že by si jednou stoupla do brány Valcířek.

„Dokud to půjde, tak budu hrát. A díky tomu, co se tady povedlo vytvořit, bych se klidně jednou mohla objevit i ve Frýdku-Místku. Hrají tady i mé dcery, takže by bylo skvělé, kdybych si s nimi mohla zahrát,” uvedla Sikorová, která u fotbalistek Frýdku-Místku bude působit také v roli hlavní trenérky.