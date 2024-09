Jakube, do Frýdlantu se vracíte po dvou letech, je to však v úplně jiné pozici, než jste měl tehdy, když se tu vybojoval postup do MSFL…

Když si vybavím to mé první angažmá, tak to se peklo někdy v době covidu. My se v té době zrovna s manželkou do Frýdlantu přestěhovali, takže se to vlastně i nabízelo. Narodila se nám první dcera, chtěl jsem už být co nejvíce doma. Také mě lákalo zahrát si se všemi těmi hráči, co tu tehdy byli. Vždyť já na ně chodíval koukat jako mladší, když hrávali ještě za Válcovny. Věděl jsem také, že tady budu krýt záda Keksovi (Ondřej Prepsl, pozn. red.). On chytal výborně, navíc se nám podařil postup do třetí ligy. Opravdu jsem si to tu užíval se vším všudy. Vlastně jsem si tu splnil svůj sen, že si jednou zachytám ve třetí lize. Bylo mě sice už třicet, ale těch šest zápasů jsem si užil. Pak samozřejmě byly ještě ambice, honilo se mě hlavou, že bych chtěl někde víc chytat. Domluvil jsem se tedy s Polankou.