Uplynulou sezonu divize uťal koronavirus, fotbalisté z Beskyd se tím ale nenechali rozhodit. Vyhráli dva předešlé přátelské duely a ve formě se ukázali také po návratu k přípravě. Tentokrát doma přivítali silnou Opavu B a zvítězili 2:1.

„Jsem spokojený, zejména tedy s prvním poločasem,“ uvedl kouč 1. BFK Martin Šrámek, jehož svěřenci šli do kabin s vedením 2:0. První gól vstřelil z penalty Wludyka, jenž poté našel přesně i Veličku a ten přidal další branku.

Po přestávce domácí vystřídali a tempo hry opadlo. „Bylo to stejné jako naposledy s Valašským Meziříčím. Kluci z lavičky se nějak nejsou schopni přizpůsobit naší hře, což mě zklamalo,“ řekl Šrámek. „Jinak to byl ale dobrý zápas, mladí kluci z Opavy hodně běhali a na začátek to bylo hodně slušné,“ dodal.

Frýdlantští trénují teprve pár dní, připraveni jsou ale dobře. „Hráči dodržovali individuální plány. Na trénink přišli připraveni a kondici tak vůbec nemusíme řešit. Můžeme se věnovat pouze hře,“ těší přístup svých svěřenců trenéra Šrámka. Další přípravný zápas Frýdlant nad Ostravicí odehraje v sobotu v Dolním Benešově.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – SFC Opava B 2:1 (2:0)

Branky Frýdlantu: Wludyka z pen. a Velička.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Svatonský (Střižík), Marek, Staňek, Dvořák – Škorík, Šafner, Juřiček (Soukup) – Velička, Kučera (Milar), Wludyka. Trenér: Šrámek.