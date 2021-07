Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí mají za sebou první přípravný zápas před novou sezonou. V tom rozstříleli divizního soupeře z Havířova.

Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí v přípravě vysoko porazili Havířov. | Foto: Jakub Pryček

Zatímco Havířov už v přípravě jeden zápas odehrál, pro Beskydské to byla premiéra. Hostující Indiáni do zápasu vstoupili aktivněji, brzy ale převzali otěže hry frýdlantští, kteří se díky Wludykovi dostali do vedení.