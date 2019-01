Jakartovice - Ambiciózní Jakartovice doma změřily síly s Frýdlantem, který ani ve čtvrtém po sobě jdoucím zápase neprohrál. Domácím nepomohl k bodům ani hattrick kanonýra Šupáka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

JAKARTOVICE – FRÝDLANT N/O 3:5 (3:3)



Domácí vstoupili do zápasu lépe, když Tomáš Šupák zakroutil svůj přímý kop ideálně mimo dosah hostujícího brankáře – 1:0. Pak však fatální chybu vyrobila jakartovická obrana a hostující Žižka vyrovnal na 1:1. Po další podobné hrubce to měli hosté ještě jednodušší a byl by v tom čert, kdyby se Frýdlantští neujali vedení v zápase. Úspěšným střelcem hostí byl Šigut.

Ve 36. minutě vyslal jeden z domácích hráčů do pokutového území soupeře dlouhý aut, který přesně našel hlavu Šupáka, který se v těchto pozicích obvykle nemýlí a bylo vyrovnáno. O minutu později našel Žižka volného M. Němce a hosté podruhé v zápase vedli. Jenže ještě do poločasu stačil domácí kanonýr využít svého ofsajdového postavení a do kabin se šlo v poločase za vyrovnaného stavu 3:3.

Defenzíva domácích produkovala chyby i ve druhém poločase. V 66. minutě po jedné z dalších minel zvyšoval Oborný na 4:3 pro Frýdlant. Domácí výběr hru ještě více otevřel a to se mu stalo osudným, protože v závěru utkání ještě Frýdlantští přidali pojišťující pátou brankou utkání. „Při první inkasované brance udělal náš obránce nepochopitelnou chybu. Pak jsme sice vyrovnali, jenže chyby jsme dělali stále a soupeř je uměl potrestat. Ve druhé pětačtyřiceti­minutovce jsme se dostávali chvílemi sami pod tlak, hosté nám pak vstřelili čtvrtou a v závěru i pátou branku a nebylo již co řešit,“ sdělil své dojmy ze zápasu domácí trenér Zdeněk Knopp.

„Na malém hřišti viděli diváci utkání velmi dobré úrovně. My jsme sázeli na hru ze zajištěné obrany, kdy nás navíc podržel brankář Jež,“ radoval se z další výhry hostující kouč Josef Sláma.

Frýdlant: Jež – Březina, Křiva, Slavík, Korneta – Oborný (79. R. Hradil), Mandičák (90. Dudek), Šigut, Žáček – M. Němec, Žižka (87. Minarčík). Trenér: Josef Sláma.

(rob)