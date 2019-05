Ani hra se třemi útočníky domácím fotbalistům nepomohla. V divizním souboji s Heřmanicemi totiž hráči 1. BFK pohořeli v produktivitě.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Frýdlant n. O. – „Na střely jsme vyhráli snad třicet ku jedné,“ začal s hodnocením frýdlantský trenér Martin Šrámek. „Gól jsme inkasovali z trestného kopu, kdy to ten jejich hráč opravdu trefil. Ale to, co jsme pak nedali my, to bylo neskutečně až směšné. A to jsme paradoxně ještě mohli v nastaveném čase dát vítězný gól,“ kroutil hlavou Šrámek.