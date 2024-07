Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravici, kteří spadli do divize, jsou se značně obměněným kádrem v plné letní přípravě. Zvládli už odehrát také jedno přípravné utkání. S Koblovem, nováčkem I.B třídy, prohráli 1:2. Všechny branky padly během úvodních pětačtyřiceti minut.

„V prvním poločase jsme si vyzkoušeli hru v systému 4-4-2. Co mě mrzí, tak jsou ty dva inkasované góly. Ten první přišel po hrubce na kraji obrany, druhý padl po standardní situaci z rohu, kdy jsme neuhlídali hlavičkujícího hráče. Kdyby nás soupeř nějak vyšachoval, tak by mě to asi tak neštvalo. Tohle však byly triviální chyby, kterých se musíme příště vyvarovat,“ řekl pro klubový web trenér Frýdlantu nad Ostravicí Radim Wozniak.

„Hráli jsme proti týmu, který teď postoupil do I.B třídy a může se to hodnotit i tak, že jsme ostudně prohráli, ale Koblovští mají daleko na víc. Jsou totálně finančně zajištěni, takže si v poklidu mohou ukázat na jakéhokoliv hráče. Každopádně v naší hře bylo spoustu chyb a ztrát. To je přesně to, co nás trápilo i v MSFL. Ten následující rok bude těžký,“ dodal Radim Wozniak, jehož mužstvo sehraje další přípravné utkání v úterý s Hranicemi.

Příprava (13. 7. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí – Koblov 1:2 (1:2)

Branky: 17. Soukup – 25. Šamara, 38. Kelnar.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí (1. poločas): David – Niedoba, Literák, Míček, Střižík – Papík, Juříček, Bartek, Mikulenka – Soukup, Svatonský. (2. poločas): Švrčina – Střižík (62. Niedoba), Literák (62. Míček), Mikulenka (62. Juříček) – Parma, Stávek, Šustai, Somr, Barčák – Papík (62. Bartek), Muras. Trenér: Radim Wozniak.