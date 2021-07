Pokud by frýdlantští byli v plné síle, tak by jejich šance na postup byly daleko větší. Jenže z nejrůznějších důvodů chybělo několik hráčů - mimo jiné i kanonýr Wludyka, což bylo na výkonu beskydského týmu znát.

Do akce znovu musel i Radim Wozniak, jenž tak byl na hřišti společně s Petrem Literákem. Ani jejich zkušenosti ale týmu nepomohly. „Lávka byla dle zápisu plná, jenže my tam měli kluky, kteří nebyli úplně vyléčení ze svých zranění. Do hry tak šli jen ti, kteří trochu mohli. Tři kluci šli pak do hry přímo z dovolené,” uvedl pro klubový web kouč 1. BFK Martin Šrámek.

Domácí si za celý zápas nevytvořili žádnou vážnou příležitost, a tak o osudu utkání rozhodla šedesátá minuta, kdy udeřil hostující Tomáš. „To jsme zahrávali standardní situaci, kterou hosté odvrátili dlouhým odkopem na naši polovinu hřiště. Tam jsme bohužel vzadu udělali chybu a v přečíslení dva na jednoho pak Tomáš udělal kličku gólmanovi a skóroval do prázdné branky,” uvedl Šrámek.

Do dalšího kola tak jdou Vítkovice, které narazí na Hranice. „Musím uznat, že jsme si tentokrát vůbec nezasloužili vyhrát. Náš postup dál by v naší situaci byl složitý. Vím, že to zni špatně, ale my se teď v první řadě musíme dát dokupy,” uzavřel Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - MFK Vítkovice 0:1 (0:0)

Branka: 60. Tomáš. Rozhodčí: Janeček – Broskevič, Jurajda. ŽK: Dvořák, Staněk, Biolek – Macík, Richtár. Diváci: 227.

Frýdlant: Švrčina – Střižík, Wozniak (66. Dvořák), Marek, Indra – Staněk, Literák, Velička (73. Soukup) – Biolek, Milar (66. Fromelius), Kučera. Trenér: Šrámek.