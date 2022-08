Domácí se dostali do vedení v 25. minutě. „Potrestali nás z brejku, bohužel my jsme naše šance nedotáhli. Bušili jsme do nich, ale neměli jsme dobrou finální fázi a koncovku. Řešili jsme to špatně,“ mrzelo Šrámka.

Hosté ve druhé půli prostřídali, na hřiště přišli Literák, Varadi nebo Velička, srovnat se jim ale nepovedlo. Naopak, v závěrečné pětiminutovce Všechovice přidaly ještě dva góly a vyhrály 3:0. „Hráli jsme už vzadu na tři hráče a dostali jsme góly do otevřené obrany. Ale nic se neděje, dnešní zápas pro nás nebyl tak důležitý, chystáme se na MSFL,“ uzavřel Šrámek.

Tatran Všechovice – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 3:0 (1:0)

Branky: 22. Holub, 85. Holub, 90. Skácel.

Frýdlant: Švrčina – Švrček, Střižík, (81. Fromelius), Wozniak, Indra (57. Velička), Juříček, Kulhánek, Šafner, Kučera (57. Varadi, 71. Papík), Hladík, Svatonský (57. Literák). Trenér: Šrámek.