Ale vše jsme si vykopali sportovní cestou a já jsem zastánce, že se má po této cestě vše zkusit,“ řekl trenér Skaštic Roman Kolenič.

Zatímco pro Valcíře bylo utkání generálkou, soupeř z Kroměřížska je teprve na začátku své zimní přípravy. A tento rozdíl se projevil především v závěru druhé půle, kdy hosté zcela odpadli a inkasovali gól za gólem. Nakonec jim Valcíři uštědřili vysokou porážku 9:0.

Střelecky se nejvíce dařilo Adamu Varadimu, který hostům nastřílel čtyři branky.

"Nastoupili jsme v určitém rozestavení a v určité sestavě, o které uvažujeme pro první mistrovské utkání s Dolním Benešovem. Kombinačně jsme asi odehráli nejlepší utkání v přípravě. Tak si představuji, že bychom se měli herně prezentovat. Co mě ale štve, tak že jsme v těch stoprocentních šancích neskórovali. To by se nám při kvalitnějším soupeři hodně nevyplatilo a mohlo by nás to i mrzet. V soutěži přijde zápas, kdy budete mít třeba jen tři šance, a ty když nedáte, tak odejdete s prázdnou. Proti Skašticím jsme si těch příležitostí vypracovali opravdu hodně," hodnotil na klubovém webu poslední přípravné utkání trenér Frýdku-Místku Michal Hubník.

„Rozdíl mezi oběma mančafty určitě nebyl takový, jak napovídá hrozivý výsledek. Asi do pětasedmdesáté minuty jsme soupeři vzdorovali. Dokonce si myslím, že jsme ve druhém poločase hru srovnali, ale pak jsme inkasovali dva slepené góly a naše hra se zhroutila. Kluci zkolabovali, hlavně vzadu dělali neskutečné věci,“ kroutil po zápase hlavou skaštický trenér Roman Kolenič.

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – TJ SKAŠTICE 9:0 (2:0)

Branky: 79., 81., 82. a 90. Varadi, 26. a 75. Skwarczek, 2. Literák, 74. Šohaj, 89. Kiška.

Frýdek-Místek: Ciupa (46. Zouhar) – Kebísek, Literák, Drozd, Hykel (70. Hajnoš) – Bzirský (60. Hurta) – Varadi, Žák (46. J. Mikulenka), Skwarczek, Kiška – Raab (46. Šohaj). Trenér: Michal Hubník.

PODZIMNÍ LOS – MFK FRÝDEK-MÍSTEK

32. kolo ne 8. 3. (10.30 h) FM – Dolní Benešov

18. kolo ne 15. 3. (10.15 h) Olomouc B - FM

19. kolo so 21. 3. (10.30 h) FM – Slovan Rosice

20. kolo so 28. 3. (15.00 h) FC Hlučín - FM

21. kolo ne 5. 4. (10.30 h) FM – Odra Petřkovice

22. kolo čt 9. 4. (16.30 h) Otrokovice - FM

23. kolo ne 19. 4. (10.15 h) Slovácko B - FM

24. kolo so 25. 4. (10.15 h) FM – 1. SC Znojmo

25. kolo pá 1. 5. (10.15 h) Uherský Brod - FM

33. kolo st 6. 5. (16.30 h) Velké Meziříčí - FM

26. kolo ne 10. 5. (16.30 h) FM – SK Uničov

27. kolo so 16. 5. (17.00 h) Vrchovina - FM

28. kolo ne 24. 5. (10.15 h) FM – FK Blansko

34. kolo st 27. 5. (17.00 h) FM – SK HS Kroměříž

29. kolo so 30. 5. (10.15 h) MFK Vyškov – FM

30. kolo pá 5. 6. (17.00 h) Baník Ostrava B – FM

31. kolo so 13. 6. (10.30 h) Fastav Zlín B - FM

KÁDR MUŽSTVA

Brankáři: Jiří Ciupa (1998), Matěj Zouhar (2000).

Obránci: Filip Drozd (1996), Jan Fulnek (2001), Vojtěch Hajnoš (2000), Tomáš Hammer (2002), Petr Hurta (1998), Adam Kebísek (1998), Jan Koňařík (1995), Petr Literák (1981).

Záložníci: Martin Bzirský (1995), Tomáš Hykel (1996), Jakub Mikulenka (2002), Michal Skwarczek (1994), Jan Šohaj (1999), Dominik Žák (2000), Jiří Kiška (1998), Jakub Nezhoda (2001).

Útočníci: Lukáš Raab (2000), Jakub Teplý (1993), Adam Varadi (1985).

Trenér: Michal Hubník, asistent trenéra: Josef Sláma, masér: Ladislav Krabec, lékař: MUDr. Ilja Černoevič, vedoucí: Tomáš Žáčik.

Přišli: Jiří Ciupa (host. Karviná), Tomáš Hykel, Matěj Zouhar, Jan Fulnek, Dominik Žák a Lukáš Raab (vš. host. Baník Ostrava), Vojtěch Hajnoš (z host. FK Nový Jičín), Martin Bzirský (z MFK Vítkovice), Filip Drozd (z SK Polanka), Jiří Kiška (host. z Prostějova).

Odešli: Stefan Visić (FK Marcelová), František Kubík (FC Petržalka), Mohammed Olarewaju Hadi), Dan Ožvolda (oba konec hostování), Nicolas Šumský (ŠKF Sereď), Matěj Hýbl (FK Teplice), Daniel Bialek (1. SK Prostějov), Patrik Kaizar (SC Fischer Hainfeld), Václav Mozol, Mario Telnar (oba FC Bílovec), Vojtěch Vokoun, Adam Mrkvička, Martin Kutáč (vš. hostování FK Nový Jičín), Michal Bárta (Sl. Trebišov), Lukáš Vychodil, Dominik Bača (Frenštát p. R.).