„Každý bod je cenný, tím spíš, že je pro nás první. Můžeme se od něj odrazit, získali jsme větší sebevědomí a více síly do dalších utkání, ve kterých si budeme více věřit,“ řekl pro Deník šťastný střelec, pro kterého to byla první trefa v sezoně. „Vrátil jsem se po měsíci a půl, kdy jsem byl zraněný s kolenem. Jsem rád, že mi to tam spadlo,“ dodal.

Čeladná má první bod, po úvodních sedmi porážkách je ale v tabulce stále poslední. „Je to hodně frustrující. Máme však dobrý kolektiv a vzájemně se podporujeme. Bojujeme,“ hlásí odhodlaně Halabica.

Tým z Beskyd po loňské nepovedené sezoně obměnil téměř celý kádr. „Nejsme moc sehraní ani zkušení, ale chceme vyhrávat. Snad nám remíza v Albrechticích pomůže,“ doufá dvacetiletý fotbalista, který patří k nejzkušenějším hráčům současného kádru Čeladné. „Jsem místním odchovancem, v mužích jsem už od šestnácti let,“ prozradil.

Tým Čeladné je sice stále na dně tabulky, Halabica se ale pádu z I.A třídy nebojí. „Doufám, že to uhrajeme. Rozumíme si, v kabině je sranda, máme dobrý kolektiv. Já nám věřím,“ hlásí student filozofie na Ostravské univerzitě, jenž toho ve fotbalové Čeladné zažil už hodně. „Vyrůstal jsem tady, v áčku jsem už dlouho. Protočila se tady řada hráčů a je těžké si pořád zvykat na někoho nového. Je ale jasné, že když se nedaří, tak se parta rozejde,“ uzavřel.