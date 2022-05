Byl to právě Vlachovič, kdo už po pár vteřinách hry otevřel skóre a v devětadvacáté minutě dával na 2:1. Domácí brzy přidali ještě jednu branku, Řepiště ale dokázaly srovnat a zdálo se, že utkání spěje k remíze. „Byl to vyrovnaný zápas, oni nás nepřehrávali a my jsme proměňovali šance, což nás trápilo v posledních utkáních,” uvedl Vlachovič.

Když už se zdálo, že každý z týmů bude mít bod, dostal Vlachovč dlouhý balon za obranu, byl faulován a rozhodčí nařídil penaltu. „Předběhl jsem stopera. Myslel jsem si sice, že je balon dlouhý a že bych ho nestihl, on mě ale zatáhl a já jsem spadl. Pak ani neprotestoval, věděl totiž, co přijde,” řekl třicetiletý útočník.

Penaltu proměnil ve druhé minutě nastavení Przyczko a tři body zůstaly doma. „Já jsem na penaltu nebyl určený, ale kdybych šel kopat, tak bych si věřil,” prozradil Vlachovič.

Kanonýr Smilovic letos dal už třináct branek, dobře si ale uvědomuje, že jich mohlo být ještě víc. „Měl jsme hodně šancí, které jsem spálil. Jsem rád, že jsem se teď trefil dvakrát a dostal jsem se zpátky do střelecké pohody,” prohlásil zkušený útočník, který do Smilovic dorazil před sezonou z Petrovic. „Přivedl mě tady trenér, který mě lákal už déle. Do Petrovic to pro mě bylo docela daleko, a tak jsem se rozhodl, že tady půjdu,” dodal Vlachovič, jenž je z Třince.

V Třinci taky v přípravce začínal s fotbalem a dostal se až do mužského týmu, se kterým si zahrál rok ve třetí lize. Ve Smilovicích je spokojený, svými letošními výkony však určitě zaujal i další kluby. „Kdyby se naskytla nějaká zajímavá nabídka, možná bych ji zkusil,” uzavřel.