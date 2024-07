/FOTO/ Takový vstup do sezony si nepředstavovali. Fotbalisté třetiligového Třince prohráli nedělní dopolední zápas 2. předkola MOL Cupu na hřišti divizního Havířova po penaltovém rozstřelu a v poháru končí. Domácím Indiánům trefil postup Jakub Blejchař, jedna z dvanácti letních posil.

Favorizovaný Třinec šel do vedení po čtvrthodině hry, kdy se prosadil zblízka kapitán René Dedič. Domácímu Havířovu se podařilo na konci prvního poločasu srovnat. Varadi našel centrem na malém vápně parťáka Kuzmanoviče, který rozjásal fanoušky na tribunách.

Do konce základní hrací doby mohly udeřit oba týmy. V 65. minutě nastřelil třinecký Machuča břevno, v 81. minutě chyběl Kuzmanovičovi k dopravení míče po pokusu Teplého jen malý kousek. Rozhodnout tak musely až penalty, v nichž vystřelil domácím cenný postup Blejchař.

„Hráli jsme proti výbornému soupeři, který by se určitě neztratil ani ve třetí lize. Byl to vyrovnaný zápas před výbornou kulisou, kterému slušela remíza,“ řekl pro klubový web trenér Třince Tomáš Hejdušek, jenž se pokusí s mužstvem o návrat do druhé ligy.

„Pohár nebereme na lehkou váhu, ale pro nás je důležitější soutěž. Prohráli jsme po penaltovém rozstřelu, nechtěl bych z toho dělat nějaké závěry. Teď v nás všech převládá zklamání, ale musíme to hodit za hlavu a jít dál,“ dodal Tomáš Hejdušek.

2. předkolo MOL Cupu (neděle 28. 7. 2024):

Havířov – Třinec 1:1 (1:1), 4:3 po penaltách

Branky: 43. Kuzmanovič, rozh. pen. Blejchař – 15. Dedič. Rozhodčí: Dudek – Lukašík, Mankovecký. ŽK: Latoň, Skoupý – Cienciala, Machuča, Yakubu.

MFK Havířov: Prokel – Sylvester, Blejchař, Kuzmanovič, Skoupý, Varadi (66. Kuboš), Teplý, Wojnar, Latoň (81. Pantok), Zavadil (81. Berek), Heller. Trenér: Tomáš Mrázek.

FK Třinec: Mrózek – Omasta, Brak, Ivanovič, Bolf – Samiec, Agbo (77. Bartůněk) – Vlachovský (77. Yakubu), Machuča, Cienciala (63. Konečný) – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.