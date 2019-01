Frýdek-Místek – Svou vytáhlou postavou není možné jej na hřišti přehlédnout. Právě fotbalistu takového typu druholigový celek z Frýdku-Místku hodně potřeboval.

V přípravě frýdecko-místeckých Valcířů se Petr Hošek střelecky prosadil v pěti případech. | Foto: Archiv oddílu

Už v přípravných zápasech útočník Petr Hošek ukázal, že může být v jarních odvetách velkou posilou Valcířů. „Pro mě je to zase velká šance pravidelně hrávat, za možnost být ve Frýdku jsem určitě rád," přiznal v rozhovoru odchovanec pražské Slavie.

Na východ republiky jste se po několika letech vrátil, jelikož jste tady již působil v barvách tehdy druholigového Hlučína…

Hlučín byl farmou pražské Slávie a bylo nás tady tehdy víc. Určitě na působení v Hlučíně vzpomínám rád. Bylo tam výborné prostředí, stejně, jako je tomu teď ve Frýdku-Místku.

Frýdek-Místek pro vás až takovou neznámou není, jelikož jste tady proti místním Valcířům hrál na podzim v dresu Ústí nad Labem.

Co si vybavuji, tak zápas skončil nerozhodně jedna jedna. Někdo říká, že tehdy byl lepší domácí Frýdek, jiní zase povídali, že jsme na tom byli lepší my. Podle mě to byl vyrovnaný zápas a remíza byla nejspíš zasloužená.

V pokračování vašeho angažmá v Ústí nakonec sešlo. Co se stalo, že jste u týmu, který je po podzimu v tabulce na pátém místě, skončil?

S Ústím jsem byl domluven pouze na půlročním hostování. Z počátku se mi dařilo, ale poté, co začal Tomáš Smola střílet góly, tak to trenér začal stavět spíš na něm. Já jsem nastupoval od začátku hlavně v pohárových zápasech. V něm jsem si zahrál například proti Dukle či Slavii, což bylo pro mě hodně prestižní. Jo a ještě jsem hrál od začátku vlastně tady ve Frýdku.

Vy máte dvojče Jana. Jaké to bylo vlastně, když vás fotbal od sebe rozdělil? Přeci jen se říká, že dvojčata jsou na sebe více vázaná.

Bylo to v pohodě. S Honzou jsme spolu hráli dlouho, teď už to tolik nebereme, jestli hrajeme za jeden tým, nebo jsme každý jinde. Ale teď vlastně budeme zase spolu více, jelikož brácha přišel hostovat do nedaleké Karviné.

Probírali jste spolu vzájemně, jestli vzít nabídky z celků východní části republiky?

Neprobírali, ale přiznám se, že jsem rád, že nebudeme od sebe až tak daleko.

V dosavadní přípravě frýdecko-místeckého celku jste vstřelil pět branek. Jak jste vůbec spokojen se svými momentálními výkony?

Jak se říká, vždy to může být ještě lepší, než to je. Co se týče těch pěti vstřelených branek, tak s tím můžu být spokojen. Hlavní to bude pak v soutěži, tam bude důležité, aby nám to tam padalo.

Stačil jste už poznat něco z okolí?

Abych řekl pravdu, tak vůbec. Já znám vlastně jen zdejší tréninkové centrum a párkrát jsem byl ve městě. Ale jinak jsem ještě neměl šanci zdejší město poznat více.

Ono nebývá moc zvykem, že by fotbalisté z Čech chodili za svým angažmá tady na východ republiky. Jak jste tehdy reagoval, když vám váš manažer oznámil, že máte jít na zkoušku do druholigového Frýdku-Místku?

Já si řekl, že je to pro mě zase velká šance pravidelně hrát, že toho musím využít. Navíc znám z mého působení na Slovensku trenéra Radványiho, což také hrálo v mém rozhodování důležitou roli.