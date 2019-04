Třetiligoví fotbalisté MFK Frýdek-Místek neprohráli ani své šesté jarní utkání. Jejich série bez inkasované branky se navíc prodloužila na 613 minut.

Varadi na tréninku s Valcíři. | Foto: Robert Schedling

Třetí výhrou v řadě se Valcíři dokázali v průběžné tabulce vyhoupnout již na čtvrtou příčku v MSFL. Na vedoucí tým z Kroměříže ztrácí nyní Žižkovi svěřenci pět bodů (po podzimu to bylo na první Líšeň propastných 16 bodů, pozn. red.). „Pokud to tak půjde do konce sezony, budeme jen spokojeni,“ pochvaluje si jarní formu svého celku kouč Valcířů Jan Žižka.