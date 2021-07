„Baník ale není o jednom hráči a myslím, že mužstvo máme dost zkušené. Věřím, že když ho nastartuji, chytnou se i další hráči. Jsme ale tým, který je kvalitní, a nebudeme si hrát na jednotlivce, protože máme společný cíl,“ uvedl rázně brankář.

Uplynulou přípravu Laštůvka označil za specifickou. „Všichni kluci ji plnili do puntíku, mužstvo ukázalo charakter a jsme připraveni. Nechci ale vyhlašovat nějaké cíle. Musíme jít od zápasu k zápasu a pořád tvrdě pracovat. Týmu věřím a věřím, že to bude úspěšná sezona,“ dodal bývalý reprezentant.

Pojďme na začátek k lize jako takové. Vrací se nadstavba, co na to říkáte?

Já si myslím, že to není atraktivní pro nikoho, ani lidi to nepřitáhlo. Nikdo z fanoušků po tom neprahl, takže kdyby bylo osmnáct mužstev pro ligu, bylo by to stokrát lepší. Stejně když se podíváte do druhé ligy, tak moc mančaftů, které by chtěly nahoru, tam není. Mnohé ani nemají stadion. A dávat pořád někomu výjimky, že ho za rok za dva postaví… To je asi jen u nás, jinde v Evropě to možná neexistuje. A jestli jo, tak málokde.

Neztratila nadstavba smysl i v tom, že po ztrátě Česka jednoho místa v pohárech se prostřední skupina bude hrát jen o čest a peníze?

Je to možné. Ale od chvíle, kdy se nadstavba udělala, ji hodně lidí kritizovalo. Hráči i fanoušci, že to pro ně není záživné. Ani sledovanost nebyla bůhvíjaká. Jsem spíše pro osmnáct mužstev.

Vraťme se k Baníku. Vypadá kádr lépe než v minulé sezoně?

Věřím, že ano. Všichni vědí, že nás tlačila bota v útoku, gólů jsme nedávali tolik. Teď ale přišli kluci, kteří čísla mají, ať už Bůďa (Lukáš Budínský), nebo Klíma, takže věřím, že si to sedlo, příprava se povedla, i když pro některé byla jiná než byli zvyklí. Ale myslím si, že vše, co jsme měli, jsme splnili, tým ukázal charakter, protože tato příprava nebyla žádnou procházkou.

V čem byla jiná?

(pousměje se) Byla jinačí, specifická, ale nechci to moc komentovat.

Tvrdší?

Nechci říct, že tvrdší. Uvidíme na hřišti, jestli byla tak tvrdá, nebo ne. (směje se)

Máte jako tým spočítáno, kolik jste toho naběhali?

To nemáme. Soustředili jsme se na každý trénink, a i když se běhalo hodně, čekal jsem nějaké reakce, ale opravdu kluci ukázali charakter a nikdo nijak nešpačkoval.

Záložník Roman Potočný po prvním týdnu v rozhovoru pro Deník řekl, že tohle nezažil ani pod Jindřichem Trpišovským…

Tak některé tréninky jsem absolvoval s kluky, i když ne všechny ty běžecké. Samozřejmě pro některé to bylo specifické, právě jak říkal Potok, že tohle nezažili. My víme, že fanoušci nám odpustí všechno, když sice prohrajeme, ale zápas odjezdíme po zadku. Sami jsme si vědomi, že v některých utkáních to nebylo ono, možná nám chyběl větší drajv a uvědomění si, že se musí jezdit. Teď si myslím, že i v Zabrze jsme ukázali, že jsme na tom dobře fyzicky, i když bylo velké teplo. Pravda se ale ukáže na hřišti.

Zmínil jste Lukáše Budínského, kterého znáte z Karviné. Není to právě typ kreativního hráče s dobrou střelou, který vám chyběl?

Trenéři se mě na něj ptali, já byl jen pro, protože měl opravdu skvělá čísla. Gól umí dát levou i pravou nohou, může kopat standardní situace. To potvrdil hned v prvním zápase, že umí dávat krásné góly. Teď jen aby to přenesl i do ligy.

Pociťujete jeho umění i na tréninku?

Jak kdy, někdy to musím pouštět. (pousměje se) Ale ne. Má skvělou ránu pravou i levou nohou.

Baník měl v posledních dvou sezonách problém porážet ty nejlepší. Jak to vidíte nyní?

Tak každý zápas je jiný, já už se nedívám na to, co bylo. Teď se opravdu soustředíme na každý další zápas, proto ani nemám rád vyhlašování nějakých cílů. Samozřejmě víme, jaký pojem Baník je, jaké má fanoušky, zázemí, ale nechci říkat, že skončíme čtvrtí, třetí, druzí… Soustředíme se na každý zápas a věřím, že nám to přinese ovoce.

Začínáte v Jablonci, kde se vám nedaří…

Všichni to víme, ale nepřemýšlíme nad tím. Už se soustředíme na první start, ať dobře začneme a jdeme zápas od zápasu na vítězné šňůře. Ani se nedívám na přípravu soupeře, protože sice porazili Dynamo Moskva, ale nikdo neví, v jaké nastoupili sestavě. Jestli měli těžší tréninky. Neberu to a vše ukáže až první zápas.

Doma hrajete až příští týden se Zlínem, a v ochozech bude moci být až 7500 fanoušků. To vás asi těší, že?

Pro nás je to jen plus, možná škoda, že povolená kapacita není ještě větší. My budeme ale rádi, že se lidé vrátí na stadion, protože víme, že máme nejlepší fanoušky v lize.