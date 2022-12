Původně ale neměl v Opavě vůbec hrát. Na prezidentském poháru v jihokorejském Soulu zaujal společně se Škarabelou funkcionáře místního velkoklubu a vypadalo to, že jeho další kroky povedou do Jižní Koreje. „Nakonec angažmá padlo. Vedení Soulu stále náš příchod oddalovalo, byl jsem nucen trénovat individuálně,“ vzpomíná Karel Orel.

OPAVSKÉ HVĚZDY: Karel Orel - velký šéf defenzivy

Zkušené libero nakonec zakotvilo v Opavě. „Nakonec pro mě všechno dobře dopadlo, i když ani v Opavě to nebyla zprvu zrovna idylka. Přišlo období, kdy se klub dostal do finančních problémů, a my jsme byli bez výplat. Stal se ale zázrak v podobě Kaučku a tím se odstartovala jedna velká fotbalová pohádka,“ usmívá se bývalý kapitán Kaučuku.