Karvinští zajíždějí na půdu nedalekého Frýdku-Místku, los k nim byl v tomto směru shovívavý. Po výhře ve Zlíně navíc půjde o další možnost, jak si po výsledkově špatném startu do sezony spravit náladu.

„Určitě pro nás byla ta výhra ve Zlíně povzbuzení. Tím vítězstvím to snad z nás ze všech spadlo a půjde to. Samozřejmě bychom to rádi potvrdili i v poháru,“ poznamenal jeden z karvinských střelců ze Zlína Erik Puchel.

Karviná byla podobně jako další prvoligové celky do druhého kola přímo nasazena. To Valcíři v úvodní rundě zdárně obstáli na půdě divizního Nového Jičína, kde vyhráli 3:2. Navíc jim vyšel i vstup do MSFL. Po čtyřech kolech okupují s deseti body čelo tabulky.

„Jistě, ale to nic nemění na tom, že jsme favoritem utkání. Nic jiného než postup nebereme,“ nechal se slyšet karvinský kouč František Straka. Dá se však čekat, že před důležitým zápasem o poslední místo v Teplicích nechá řadu opor prvního týmu odpočívat. „Chceme dát klukům možnost se ukázat. Budou hrát ti, kteří toho prozatím ve FORTUNA:LIZE tolik neodehráli,“ potvrdil Straka.

Dnešní zápas ve frýdecko-místeckých Stovkách začíná v 17 hodin.