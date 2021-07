Tipoval jsem vítězství 2:1, nikoliv 2:0, ale samozřejmě i tak jsem rád. Na papíře byli Holanďané favority, ale ukázalo se, že náš tým šlape správně, protože výsledek vám ne vždy zaručí individuality. V šatně mají kluci evidentně dobrou atmosféru, jsou na jedné lodi, a nakonec udělali pro české fanoušky skvělý večer.

Václav Svěrkoš | Foto: Deník

Asi mám podobný pohled jako většina fanoušků a odborníků, že rozhodl krátký úsek, kdy Tomáš Vaclík nejprve chytil tutovku soupeře, aby vzápětí na druhé straně dostal de Ligt červenou kartu. Přesto si ale myslím, že před tou šancí byl lehký faul na Kalase. Věřím, že VAR by to odhalil, a i kdyby z toho byl gól, sudí by ho neuznali. Samozřejmě i po vyloučení měli Holanďané kvalitu na to, aby ohrožovali naši branku.