Hanus loni skončil v rodném Bohumíně a přesídlil do divizního Frýdlantu. V podzimní části se šestkrát zapsal mezi střelce. „V Bohumíně chtěli dát šanci mladším, což chápu. Měl jsem několik nabídek, ale lákalo mě hrát pod Martinem Šrámkem, šel jsem do Frýdlantu a udělal jsem dobře,“ přiznává třiačtyřicetiletý fotbalista.

Jenomže už během podzimu se mu ozval jeho bývalý spoluhráč z Hlučína a také velký kamarád Martin Dombi. „Volal mi, zda s ním nechci hrát v jednom týmu. Že kope okresní přebor ve Zborovicích, s tím, že mají ambice na postup,“ popisuje historicky nejlepší střelec MSFL první námluvy se svým novým týmem.

„Zprvu mě to vůbec nezajímalo. Přece jenom jsem hrál divizi, a teď jít do okresního přeboru? Řekl jsem, že nepřipadá v úvahu,“ pokračuje jedna z legend hlučínského fotbalu. Jenomže věci nabraly rychlý spád.

„Přijel za mnou do Bohumína přímo hlavní sponzor klubu ze Zborovic. Jeho plány mě zaujaly. Chtěl postavit tým kolem místních fotbalistů, který by šel za postupem. Líbilo se mi, že se drží nohami na zemi, nestaví si žádné vzdušné zámky. Nakonec jsme se domluvili,“ říká Hanus.

Roli sehrály i finance. „Už jsem za Zborovice odehrál nějaké přípravné duely. Vůbec to nebylo špatné. V týmu jsou kluci, kteří hráli vyšší soutěž a je to znát. Poráželi jsme soupeře z vyšších soutěží, nadchlo mě to,“ přiznává útočník, který v minulosti vedle Hlučína kopal také za Vratimov, Lipník, Fulnek, Kravaře, Hodonín, Lanžhot nebo také za maltský tým Victoria Hotspurs.

Zborovice s 1500 obyvateli leží v okrese Kroměříž, což je ve Zlínském kraji. Od Bohumína, Hanusova rodiště, trochu z ruky. „Je to daleko, ale do Frýd-lantu jsem to měl autem pětačtyřicet minut a jezdil jsem tam čtyřikrát týdně. Ve Zborovicích jsme domluveni jen na zápasy, trénuji v Bohumíně,“ přiznává ostřílený fotbalista Hanus.

V polovině května mu bude čtyřiačtyřicet. O tom, že by pověsil kopačky na hřebík, však nepřemýšlí. „Ani korona mě nezastaví. Počkám, až se soutěže rozjedou, se Zborovicemi postoupíme a já tam budu kopat až do padesáti,“ dodává Martin Hanus.