Koronavir mu narušil plány. Chci se loučit na hřišti a před fanoušky, řekl Baroš

Měla to být jeho poslední sezona. Fotbalová legenda Baníku Ostrava Milan Baroš chtěl dát s koncem jara úspěšné kariéře sbohem. Celosvětová pandemie koronaviru mu to však značně komplikuje. V případě, že se liga ještě do léta znovu rozjede, končil by osmatřicetiletý kapitán slezského klubu téměř jistě před prázdnými tribunami. A to nechce.

Utkání 20. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Sparta Praha, 14. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku Milan Baroš. | Foto: Deník / Lukáš Ston

„Je to zvláštní situace. Vždy jsem si představoval, že skončím před baníkovskými diváky, že bude plný stadion. Teď to vypadá, že se to neuskuteční,“ řekl Baroš ve studio O2 TV Sport, kde byl hostem při příležitosti finále Ligy mistrů z roku 2005 mezi AC Milán a Liverpoolem. S ním a Vladimírem Šmicerem v sestavě triumfujících Reds, kteří po půli prohrávali 0:3! „Uvědomovali jsme si, že je to historická šance, hodně se o tom před tím utkáním psalo. Došlo nám hned na hřišti, že jsme první dva Češi, kteří si na ten pohár sáhnou,“ vykládal Baroš. „Ano, byl jsem nejlepším střelcem Eura 2004, ale to bylo individuální ocenění a fotbal je týmová hra. Ta výhra s Liverpoolem je můj největší úspěch kariéry,“ dodal Baroš. Je pochopitelné, že teď chce zamávat tribunám se vší parádou. „Myšlenka na to rozloučit se na hřišti před fanoušky je takový hnací motor. Počkám, jak se to bude vyvíjet, a nějakým způsobem se domluvíme, jestli to ukončím hned teď v létě, nebo si zahraji ještě jeden dva zápasy na podzim. Je to i s ohledem na moje zdraví. Tělo mi začíná říkat stop,“ přiznal. Baník se minulý týden připojil k řadě klubům, které se v době krize způsobené koronavirem rozhodly k dočasnému snížení mezd. Hráči i zaměstnanci berou o 25 procent méně peněz. „Dohodli jsme se, že v téhle těžké době je prostě třeba vyjít Baníku vstříc. A ulehčit na nějakou dobu majiteli, panu Brabcovi, který do klubu dává velké peníze,“ vysvětlil Baroš. S tím, že v České republice se stále pracuje s možností, že se nejvyšší soutěž dohraje, souhlasí. „Pokud se situace uklidní, zkusil bych ligu dohrát. Pokud třeba ještě měsíc bude nouzový stav, tak by se ligy mohly dokončit i s ohledem na další sezonu a evropské poháry,“ dodal Milan Baroš, který v letošní ligové sezoně odehrál kvůli zranění jen 278 minut a dal jeden gól.

