Jubilejní desátý ročník byl však velmi vyrovnaný. Vždyť jen o gól za Fojtíkem skončili na druhém a třetím místě Martin Hrubý a Zdeněk Skotnica. „Tohle tu ještě myslím si nebylo,“ poukázal hlavní pořadatel akce Adam Hubeňák na fakt, že kromě zmíněné trojice překonali hranici třiceti branek ještě dva střelci.

Mezi 159 účastníky hlavní kategorie byli i dva exligisté Adam Varadi a Antonín Buček. Prvně jmenovaný útočník s osmi zásahy obsadil 65. místo, brankář byl možná překvapivě úspěšnější. „Byl jsem až jako stý střílející, tak jsme se s Adamem (Hubeňákem) dohodli, že si předtím zachytám. Chytil jsem jednu nebo dvě penalty, pak jsem šel kopat. Ale klobouk dolů před kluky, kteří tam sebou sedm hodin perou o zem,“ uvedl Buček, který s šestnácti brankami skončil dvacátý.

„Poslouchal jsem, že jako gólmanovi se mi to kope, ale nedělal jsem z toho vědu. Žádný speciální recept jsem neměl. Nakonec jsem ze skoro dvaceti kol nedal jen dvě, což si myslím, že není špatné. V zápase bych ale kopat nešel. Jinak fajn akce a jsem moc rád, že jsem tu byl,“ usmíval se Buček, který po sestupu se Znojmem z druhé ligy bude v nové sezoně po dvou letech opět hájit branku třetiligových Petřkovic.

Nejlepším brankářem se stal Marek Zapletal, mezi kadety vládl střelcům devítiletý Michal Kantor. „Výkony střelců i brankářů byly skvělé,“ ocenil Hubeňák s tím, že se svým týmem organizátorů uvažuje, co dál.

„Bavíme se s kluky, co do další desetiletky. Jestli změnit místo, formát, nebo to vše nechat být. Uvidíme. Budeme o tom diskutovat,“ uzavřel Adam Hubeňák.