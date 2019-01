Kozlovice - Fotbalový tým benjamínků z oddílu FC Kozlovice (ročník 2001) se zúčastnil kvalitního turnaje v Praze. Na stadionu Slavie Praha v Edenu se o celkové prvenství utkalo šestnáct přihlášených týmů a kozlovičtí mladíci nakonec obsadili 12. místo.

Roli favorita nakonec potvrdili fotbalisté Českých Budějovic, kteří ve finálovém souboji porazili Spartu Praha B. Příjemným zpestřením turnaje byla účast týmu Slavie Praha (roč. 2002), který i přes věkový handicap sváděl se svými soupeři vyrovnané bitvy.

Kozlovičtí si svou bojovností dokázali, že můžou konkurovat i velkým týmům v naší republice. Soupiska kozlovického týmu: Matěj Žák, Adam Korček, Ondřej Chýlek, Ondřej Zahradníček, Richard Lassak, Martin Balla, Ondřej Šohaj, Matěj Navrátil, Jakub Dudek, Janek Fulnek, Jakub Nezhoda.

VÝSLEDKY

Skupina A:

Teplice – Slavia A 0:3, Bohemians – Most 0:4, Teplice – Bohemians 2:0, Slavia A – Most 0:2, Teplice – Most 0:0, Slavia A – Bohemians 1:1.

Skupina B:

Kozlovice – Jablonec 0:2, Sparta A – Kladno 0:1, Kozlovice – Sparta A 0:3, Jablonec – Kladno 2:2, Kozlovice – Kladno 0:3, Jablonec – Sparta A 0:0.

Skupina C:

Ml. Boleslav – Žižkov 0:2, Bruntál – Slavia B 0:0, Ml. Boleslav – Bruntál 2:0, Žižkov – Slavia B 2:0, Ml. Boleslav – Slavia B 1:2, Žižkov – Bruntál 2:0.

Skupina D:

Měcholupy – Slavia 2002 1:2, Sparta B – Č. Budějovice 0:1, Měcholupy – Sparta B 1:0, Slavia 2002 – Č. Budějovice 0:3, Měcholupy – Č. Budějovice 1:2, Slavia 2002 – Sparta B 1:6. 2. kolo: Sparta A – Bohemians 2:3, Měcholupy – Bruntál 2:0, Teplice – Kozlovice 1:2 (Nezhoda 2), Ml. Boleslav – Slavia 2002 4:1, Kladno – Slavia A 4:2, Č. Budějovice – Slavia B 4:0, Most – Jablonec 3:4, Žižkov – Sparta B 0:1. 3. kolo: Bohemians – Měcholupy 3:0, Kozlovice – Ml. Boleslav 1:2 (Dudek), Sparta A – Bruntál 4:0, Teplice – Slavia 2002 1:0, Kladno – Č. Budějovice 2:3, Jablonec – Sparta B 0:1, Slavia A – Slavia B 2:0, Most – Žižkov 0:1.

O 15. místo:

Bruntál – Slavia 2002 2:4, o 13. místo: Sparta A – Teplice 1:0, o 11. místo: Měcholupy – Kozlovice 2:0, o 9. místo: Bohemians – Ml. Boleslav 3:1.

O 7. místo:

Slavia B – Most 1:3, o 5. místo: Slavia A – Žižkov 0:1, o 3. místo: Kladno – Jablonec 1:0, o 1. místo: Č. Budějovice – Sparta B 3:2.