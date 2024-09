Dnes se s vámi, Kryštofe, bavíme jako s top střelcem krajského přeboru. Vy jste ale býval ještě před několika lety brankářem. Vzpomenete si ještě na ty chvíle? To víte, že vzpomenu (smích). Líbilo se mi čapat ty pěkné střely od kluků, ale když jsem pak byl v mládeži ve Frýdku-Místku, tak mě to chytání přestalo bavit, jelikož se nám dařilo, vyhrávali jsme a já spíše zatoužil po tom, abych ty branky střílel.

Za tu dobu nikdy nepřišla chvíle nebo myšlenka, že byste se do branky znovu vrátil?

Ne, to vůbec, teď už bych tam nešel.

Nyní jste tedy útočníkem, považujete to spíš za výhodu, že jako bývalý brankář máte určitě výhodu v tom, že můžete lépe odtušit, jak se může naopak gólman soupeře proti vám zachovat. Ty zkušenosti máte z obou postů na hřišti…

Teoreticky se to dá takhle říct, ale já chytal někde v žáčcích, a to je strašně dávno. Teď jsem v mužích, tam se ten soupeřův brankář chová jinak.

Pojďme k Brušperku, kde nyní působíte. Jak jste v klubu spokojeni se svým vstupem do letošní sezony v krajském přeboru?

Tým doplnilo před sezonou několik nových hráčů, podle mě tam nebyl moc prostor k nějakému většímu sehrání. Ale na to se vymlouvat určitě nechceme. Ani ta příprava není v létě moc dlouhá. My se musíme spíše naučit do těch zápasů dávat úplně všechno. Není to o ničem jiném. V krajském přeboru to vypustí jeden hráč a na hřišti je to hned poznat.

Jste rozeným střelcem, nebo je to spíše dílo náhody, že jste vstřelil už šest podzimních branek? Vám vlastně ještě dvě další trefy ubrali, jelikož se utkání s Krásným Polem kvůli průtrži mračen nedohrálo.

Doufám, že ještě pár gólů přidám, ale rozeným střelcem se určitě necítím. Spíš mě to na tom postu sedí, hraje se mě tam fakt dobře. A musím se přiznat, že ty góly dávám strašně rád.

Váš bratr, dvojče, hraje I. B třídu za Sedliště. Dojde někdy znovu na setkání obou Mertů v jednom týmu?

Tak já doufám, že ano. Ještě, než jsem se do Brušperku vracel, tak jsem jej přemlouval, ať tu jdeme spolu. Zatím se mě ale nedaří jej zlanařit.

Vy studujete v Brně. Jak je to náročné skloubit studium s fotbalem na nejvyšší krajské úrovni?

Mám to tak, že se domů dostanu vždy v pátek, takže stihnu ještě s týmem jeden předzápasový trénink. V týdnu chodívám trénovat do Medlánek. Oni sice hrají I. B třídu, ale ten pohyb a nějaké to tréninkové zatížení mám.

Je vám dvaadvacet, takže určitě ještě nějaké fotbalové plány a cíle máte?

Určitě nechci skončit v krajském přeboru, takovým cílem je zahrát si divizi.

KRYŠTOF MERTA

Narozen: 3. ledna 2002Post: útočník

Kariéra: Spolek SK Brušperk, MFK Frýdek-Místek, FC Baník Ostrava, FC Medlánky, Spolek SK Brušperk