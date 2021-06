Bývalý československý reprezentant byl řadu let prvním mužem třineckého fotbalu. Na konci června ale z této pozice odstoupí. „Bylo to mé rozhodnutí. Jsem rád, že to pochopili i kolegové z dozorčí rady. Rychle jsme se dohodli,” řekl pro Deník sedmapadesátiletý Kula, který druholigový Třinec krátce vedl i jako trenér.

Co vás přimělo k tomu, že v klubu končíte?

Je to stres, když hrajete dlouho dole, o záchranu. Do toho přišel covid, to se pak všechno nakumuluje. Člověk už z toho neměl dobrý pocit a pořád se ptal, proč tomu tak je. Tak jsem si řekl, že bude lepší, když na chvíli vypnu a přestanu na to myslet. Bral jsem to všechno hodně osobně, neumím to totiž jen tak hodit za hlavu. Chci být úspěšný a nesu za to odpovědnost. Teď se nabiju energií.

Čím si vysvětlujete, že se Třinec často plácal ve spodních vodách tabulky?

Byly sezony, kdy jsme začali dobře a skončili špatně, nebo to bylo zase naopak. Je to o práci všech lidí, o hráčích, taky proti vám stojí soupeř, který nechce prohrát. Někdy je to o drobnostech, ale když se to opakuje už tolik let a vy se stále nemůžete dopátrat příčiny, proč tomu tak je, tak je to těžké. Další možností proto je, ať si to zkusí někdo jiný. Třeba to bude lepší.

Co podle vás Třinci chybělo?

Někdy jsme měli i smůlu. Zajíci se počítají až na konci honu a důležité je, že jsme vždy vybojovali záchranu. Ale kdybych tu příčinu znal, tak ji napravím a hrajeme nahoře. Nepřišel jsem na to. Možná to bylo nedostatkem kvalitních hráčů…

Na co jste naopak nejvíc pyšný?

Na to, že jsme nespadli. Že jsme hráli pravidelně ve druhé lize. Měl jsem možnost poznat řadu hráčů, trenéry a lidi v klubu. Těch pozitiv je hodně. Taky se nám povedlo do profesionální úrovně zkvalitnit zázemí stadionu. Na to jsem pyšný. Klub funguje seriózně a to je to hlavní. Nedopadli jsme jako Frýdek-Místek nebo Vítkovice, kde se to rozložilo zevnitř. Třinec funguje, je stabilizovaný a ekonomicky zajištěný.

V Třinci je však jedničkou hokej a fotbal stojí v pozadí. Je v těžké pozici?

Člověk si musí uvědomit, jestli město má na to, aby na nejvyšší úrovni utáhlo dva top sporty. Podívejte se, jak to dopadlo v Brně. Nehrajme si na to, že by Třinec měl být v první lize.

Už víte, co teď budete dělat?

Budu odpočívat. Něco se rýsuje, ale ještě o tom nechci mluvit. Nechci to uspěchat, každopádně nějakou nabídku na to, abych zůstal u fotbalu, mám.

Dokážete si představit, že byste se jednou vrátil i do Třince?

Ta možnost tady být může. Ale už by se nejednalo o pozici ředitele klubu, spíše jako skaut mládeže nebo trenér, to si dokážu představit. Mládež už trénuji, ta práce mě baví a nebráním se tomu.

V průběhu loňské sezony jste přivedl trenéra Straku. Jste rád, že se vám to povedlo?

Na to jsem hrdý. Kdyby nepřišel, tak bychom spadli. Záchrana je jeho zásluha a za to mu moc děkuji. Jsem rád, že se to povedlo. A taky jsem rád, že Franta pochopil, proč v Třinci končím, a v klubu pokračuje. Vidí, že klub je vedený seriózně. Měl i jiné nabídky, ale rozhodl se zůstat.

Jak podle vás Třinec dopadne v příští sezoně?

Bude to těžké. Druhá liga bude náročnější, spadly tady tři kluby, takže to bude zajímavější a prestižnější. V minulé sezoně jsme skončili devátí, ale mohli jsme být ještě výš. Podle mě by se Třinec mohl i nadále pohybovat ve středu tabulky.