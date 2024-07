Ondřej Machuča s fotbal v rodných Velkých Heralticích. V žákovském věku se ale stěhoval do Opavy. Prošel si všemi mládežnickými kategorii. V devatenáctce pod vedením zkušeného kouče Aloise Skácela prožil povedenou sezonu. Všimli si ho v Liberci. Pod Ještědem okusil ligu. Za Slovan odehrál 12 zápasů. Vyzkoušel si také nejvyšší slovenskou soutěž. Kopal za Zlaté Moravce a Sereď. Zahrál si také angažmá v Jihlavě, Znojmě, Sokolově a Rýmařově. Nyní už tři roky obléká Ondřej Machuča třinecký dres. „V Třinci jsem spokojený. Jen by to chtělo vykopat druhou ligu. Tým špatný nemáme,“ podotkl zkušený záložník. Více se už rozpovídal v následujícím videorozhovoru.